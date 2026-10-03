《真 · 三国无双》系列制作人庄知彦：我不想再亲自操刀复刻旧作了，更想做新作

IT之家 10 月 3 日消息，《真 · 三国无双》系列制作人庄知彦坦言，即使《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》取得成功，并推动更多旧作推出复刻版，自己也不想一直亲自做下去了。

庄知彦上世纪 90 年代加入光荣，曾参与《真 · 三国无双》的企划工作。该作首次引入后来成为系列招牌的“一骑当千”式一对多砍杀玩法；更早推出的系列前身《三国无双》采用的则是一对一格斗玩法。

此后，庄知彦参与了《真 · 三国无双》系列几乎所有主要作品的开发，并一路成为系列制作人。

本周发售的最新作品《真・三国无双 2 with 猛将传 Remastered》采用虚幻引擎 5 复刻，以纪念 PS2 版《真 · 三国无双 2》问世 25 周年。

新作发售之际，庄知彦在接受 4Gamer 采访时称，如果此次复刻取得成功，其他旧作推出复刻版的机会也会增加，但他本人并不希望继续亲自操刀了。

如果这次《真 · 三国无双 2》复刻得不错，我觉得《真 · 三国无双 3》以及后续作品推出复刻版的可能性也会提高。现在我还不能说什么，也根本没有开始考虑，不过把那些尚未登陆 Steam 的作品拿来复刻，并不是完全没有可能。 只是说实话，我自己并不想做。那几乎等于从头重做，就连这次我有时都会想，“我为什么还要重新做一遍自己以前做过的东西？”（笑）

IT之家从报道中获悉，庄知彦更希望把退休前有限的开发时间留给全新作品，今后的复刻项目则可能交给其他人负责。

谈到这个话题时，庄知彦笑称：“我现在五十多岁，有时会想，‘退休前还能再做多少款游戏’，所以相比复刻旧作，我更想做新作或者续作。另一方面，我也想回应一直支持这个系列的玩家。所以我在考虑，下一个项目可以交给其他人来做。这次复刻能够真正做出来非常不容易，前后花了很多年。开发团队也做了大量调整，最后作品好好完成了。我觉得我们做出了一款即使放在今天，也足以让人感到自豪的游戏。即便如此，我也完全不知道最后会得到怎样的反响和评价。”

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