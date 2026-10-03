刷新车型售价纪录：迈克尔 · 乔丹开过的法拉利 550 Maranello 跑车拍出 270 万美元

IT之家 10 月 3 日消息，汽车媒体 CarScoops 昨日（10 月 2 日）发布博文，报道称迈克尔 · 乔丹（Michael Jordan）曾拥有的 1997 年款法拉利 550 Maranello 以 270 万美元（IT之家注：现汇率约合 1,812.9 万元人民币）成交，远超 70 万至 130 万美元（现汇率约合 470 万至 872.9 万元人民币）的拍卖前估价，刷新该车型销售纪录。

这辆跑车由乔丹通过北卡罗来纳州 Foreign Cars Italia 订购，为了适配乔丹的身形，车辆配备定制驾驶座椅，其填充物更薄，法拉利还调整了滑轨等。

该车在乔丹名下持有约 5 年时间，期间行驶约 6,400 英里（10,299 公里）。他在效力芝加哥公牛队期间频繁使用该车，其中包括球队夺得 1998 年 NBA 总冠军的赛季。

乔丹于 2002 年通过伊利诺伊州 Lake Forest Sportscars 出售该车。此后，车辆进入加州一处私人收藏，并在公众视野中消失 25 年。

迈阿密高端车行 We Are Curated 通过车辆识别码（VIN）找到该车，并说服现任车主出售。车辆随后被运回芝加哥，于上月经 Joopiter 公开拍卖。

拍卖时，该车的里程表显示 18,501 英里（29,774 公里）。车辆采用 Rosso Corsa 红色车漆、镀铬五辐轮毂，座椅、车门内饰板、变速箱通道及仪表台下半部均使用棕色真皮。

作为对比，欧洲和美国市场的高里程 550 Maranello 售价略高于 10 万欧元（现汇率约合 75.6 万元人民币），而部分低里程车型成交价超过 50 万美元（现汇率约合 335.7 万元人民币），拍卖前估价为 70~130 万美元（现汇率约合 470 ~ 872.9 万元人民币），不过最终成交价格为 270 万美元（现汇率约合 1,812.9 万元人民币）。

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以上图源：Joopiter 拍卖行