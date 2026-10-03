华为李小龙：睿影 Z10 模块相机卡口通过可拆卸转接环实现，未来手机形状变化、换一个转接环就能适配

IT之家 10 月 3 日消息，在 10 月 1 日举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为睿影 Z10 模块相机正式发布，有 H1、H2 两个卡口版本，分别适配 Mate 90 Pro Max 典藏版和 Mate 90 RS 非凡大师，定价 5999 元。

华为终端 BG CTO 李小龙今日就这款新品采用多卡口一事进行回应，他表示华为睿影 Z10 模块相机当前提供的 H1、H2 两款卡口，是通过一个可拆卸转接环实现的。

即使未来手机机身的形状变化了，只要换一个新的转接环，就能适配好新手机，我们未来会提供更多支持睿影模块相机的手机产品。

李小龙特别强调，华为在设计这个转接环时，特别要求了要设计极简、更换时不需要任何工具，徒手更换操作简单。

参考IT之家此前报道，华为睿影 Z10 模块相机系华为全栈自研产品，匹配 HyperClick 超级卡口，利用 1 英寸 50MP 传感器 + 6 群 16 枚组合光学镜头实现 10 倍连续光学变焦（24mm-240mm F2.0-4.5），可搭配手机完成图像计算及存储。

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