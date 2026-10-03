“争气机”换更强“争气芯”：全系韬芯片之华为 Mate 90 发布，央视报道称走出世界半导体的新路

IT之家 10 月 3 日消息，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 ——Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。
旗舰 τ 芯片：麒麟 9030（Mate 90）、麒麟 9035（Mate 90 Pro）；
逻辑折叠 τ 芯片：麒麟 9050（Mate 90 Pro Max）、麒麟 9050 Pro（Mate 90 Pro Max / RS 非凡大师）。
IT之家注意到，央视新闻官方微博昨日发文，报道了国庆假期的“中国一路开新”。其中提到，韬芯片走出了世界半导体的一条新路。
在造芯片方面，过去大家习惯在“把晶体管做小”上死磕。如今，全系搭载韬定律芯片的华为 Mate 90 正式发售。“韬芯片”把逻辑单元层层折叠起来，装上垂直互联的高速“电梯”，让信号“跑”得更快，实现性能跃升。“争气机”换上了更强大的“争气芯”，这不只是一颗韬芯片，更是中国半导体产业聚微光成炬，一起发光、开启“新篇”的时代答卷。踏光向前，一路开新。
据IT之家了解，华为 Mate 90 全系搭载 τ 芯片。其中：
华为 Mate 90 标准版手机搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 27%。相较上一代（麒麟 9020），麒麟 9030 的 CPU 性能提升 13%，GPU 性能提升 54%，NPU 性能提升 13%。
华为 Mate 90 Pro 手机首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 20%。相较上一代（麒麟 9030），麒麟 9035 的 CPU 性能提升 11%，GPU 性能提升 10%，NPU 性能提升 51%。
华为 Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载麒麟性能新巅峰、首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。
另外，Mate 90 Pro Max（12GB）搭载逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050。
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