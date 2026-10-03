华为李小龙回应睿影 Z10 模块相机不支持 62mm 滤镜，称为避免遮挡红枫摄像头导致偏色而特意设计

IT之家 10 月 3 日消息，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为睿影 Z10 模块相机正式发布，采用 HyperClick 超级卡口设计，定价 5999 元（典藏版套装定价 19499 元）。

有网友第一时间购买了华为睿影 Z10 模块相机，并专门为其配了 62mm 滤镜。但网友发现，虽然睿影 Z10 模块相机镜头盖上标了 62mm 口径，但实际上却不支持使用。他建议其他人先别买滤镜，等一等华为官方的滤镜配件。

对此，华为终端 BG CTO 李小龙进行了回应：

镜头盖的确是 62mm 的，但如果用 62mm 的标准滤镜会遮挡红枫摄像头导致偏色，特意把镜桶设计成无法兼容 62mm 标准滤镜。如果要用滤镜，可以先用这个转接环转换成 77mm 后再安装 77mm 滤镜。

参考IT之家此前报道，华为睿影 Z10 模块相机系华为全栈自研产品，匹配 HyperClick 超级卡口，利用 1 英寸 50Mp 传感器 + 6 群 16 枚组合光学镜头实现 10 倍连续光学变焦（24mm-240mm F2.0-4.5），可搭配手机完成图像计算及存储。

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