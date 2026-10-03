交通运输部：10 月 3 日全国 24 个高速公路路段易发拥堵

IT之家 10 月 3 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 3 日，全国高速公路有 24 个路段易发拥堵，主要集中在江苏、广东、四川、陕西等省份。如计划途经这些路段，请合理安排出行时间和路线。
|序号
|省份
|城市
|路线编号
|路线名称
|起点桩号
|止点桩号
|方向
|1
|江苏
|无锡市
|G2
|京沪高速
|K1133
|K1099
|下行
|2
|江苏
|常州市
|G25
|长深高速
|K2110
|K2142
|上行
|3
|江苏
|常州市
|G42
|沪蓉高速
|K150
|K184
|上行
|4
|江苏
|苏州市
|G50
|沪渝高速
|K84
|K133
|上行
|5
|江苏
|南通市
|G15
|沈海高速
|K1177
|K1219
|上行
|6
|江苏
|南通市
|G15
|沈海高速
|K1243
|K1203
|下行
|7
|江苏
|淮安市
|S49
|新扬高速
|K137
|K176
|上行
|8
|江苏
|盐城市
|G15
|沈海高速
|K1080
|K1146
|上行
|9
|广东
|广州市
|S81
|广州环城高速
|K0
|K60
|上行
|10
|广东
|佛山市
|G2518
|深岑高速
|K255
|K221
|下行
|11
|广东
|惠州市
|G35
|济广高速
|K1931
|K1961
|上行
|12
|广东
|惠州市
|G35
|济广高速
|K1963
|K1932
|下行
|13
|四川
|成都市
|G5
|京昆高速
|K1815
|K1847
|上行
|14
|四川
|成都市
|G4202
|成都绕城高速
|K2
|K78
|上行
|15
|四川
|成都市
|G5013
|渝蓉高速
|K184
|K224
|上行
|16
|四川
|德阳市
|G5
|京昆高速
|K1747
|K1777
|上行
|17
|陕西
|西安市
|G3002
|西安绕城高速
|K44
|K76
|上行
|18
|陕西
|西安市
|G3002
|西安绕城高速
|K81
|K2
|下行
|19
|陕西
|咸阳市
|G30
|连霍高速
|K1122
|K1091
|下行
|20
|湖南
|长沙市
|S50
|长芷高速
|K45
|K14
|下行
|21
|湖南
|湘潭市
|G60
|沪昆高速
|K1106
|K1070
|下行
|22
|江西
|上饶市
|G6021
|杭长高速
|K330
|K367
|上行
|23
|重庆
|重庆市
|G50
|沪渝高速
|K1658
|K1693
|上行
|24
|广西
|梧州市
|G2518
|深岑高速
|K381
|K346
|下行
IT之家注意到，2026 年 10 月 2 日（国庆假期第 2 日），全社会跨区域人员流动量 30550.4 万人次，环比下降 7.3%，比 2025 年同期（10 月 2 日，中秋国庆假期第 2 日，下同）增长 1.2%。其中：
铁路客运量 2076.5 万人次，环比下降 17.6%，同比增长 7.7%；
公路人员流动量 28052 万人次，环比下降 6.6%，同比增长 0.8%（其中公路营业性客运量 3882 万人次，环比下降 13.2%，同比增长 5.1%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 24170 万人次，环比下降 5.5%，同比增长 0.1%）；
水路客运量 181.7 万人次，环比增长 28.3%，同比增长 9.4%；
民航客运量 240.2 万人次，环比下降 4.5%，同比下降 2.8%。