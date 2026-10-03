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交通运输部：10 月 3 日全国 24 个高速公路路段易发拥堵

2026/10/3 17:12:55 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 3 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 3 日，全国高速公路有 24 个路段易发拥堵，主要集中在江苏、广东、四川、陕西等省份。如计划途经这些路段，请合理安排出行时间和路线。

序号省份城市路线编号路线名称起点桩号止点桩号方向
1江苏无锡市G2京沪高速K1133K1099下行
2江苏常州市G25长深高速K2110K2142上行
3江苏常州市G42沪蓉高速K150K184上行
4江苏苏州市G50沪渝高速K84K133上行
5江苏南通市G15沈海高速K1177K1219上行
6江苏南通市G15沈海高速K1243K1203下行
7江苏淮安市S49新扬高速K137K176上行
8江苏盐城市G15沈海高速K1080K1146上行
9广东广州市S81广州环城高速K0K60上行
10广东佛山市G2518深岑高速K255K221下行
11广东惠州市G35济广高速K1931K1961上行
12广东惠州市G35济广高速K1963K1932下行
13四川成都市G5京昆高速K1815K1847上行
14四川成都市G4202成都绕城高速K2K78上行
15四川成都市G5013渝蓉高速K184K224上行
16四川德阳市G5京昆高速K1747K1777上行
17陕西西安市G3002西安绕城高速K44K76上行
18陕西西安市G3002西安绕城高速K81K2下行
19陕西咸阳市G30连霍高速K1122K1091下行
20湖南长沙市S50长芷高速K45K14下行
21湖南湘潭市G60沪昆高速K1106K1070下行
22江西上饶市G6021杭长高速K330K367上行
23重庆重庆市G50沪渝高速K1658K1693上行
24广西梧州市G2518深岑高速K381K346下行

IT之家注意到，2026 年 10 月 2 日（国庆假期第 2 日），全社会跨区域人员流动量 30550.4 万人次，环比下降 7.3%，比 2025 年同期（10 月 2 日，中秋国庆假期第 2 日，下同）增长 1.2%。其中：

  • 铁路客运量 2076.5 万人次，环比下降 17.6%，同比增长 7.7%；

  • 公路人员流动量 28052 万人次，环比下降 6.6%，同比增长 0.8%（其中公路营业性客运量 3882 万人次，环比下降 13.2%，同比增长 5.1%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 24170 万人次，环比下降 5.5%，同比增长 0.1%）；

  • 水路客运量 181.7 万人次，环比增长 28.3%，同比增长 9.4%；

  • 民航客运量 240.2 万人次，环比下降 4.5%，同比下降 2.8%。

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关键词：交通运输部高速公路拥堵高速公路

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