前索尼高管吉田修平谈《GTA 6》超高热度：未来再有此关注度，可能得《GTA 7》或等中国厂商出手

IT之家 10 月 3 日消息，近日，前索尼互动娱乐全球工作室总裁吉田修平在接受媒体 The Verge 采访时谈到了《GTA 6》所带来的巨大关注度。

当被问及未来是否可能还会有其他作品能达到类似的热度与影响力时，他认为，或许还得等到《GTA 7》，不过未来中国厂商可能也会参与到这场竞争中。他表示，《GTA 6》之后可能还会有十几年的空白期，所以中国厂商或许会带来类似的作品。他强调道：“任何人都不应该低估中国游戏厂商的实力。”

《GTA 6》数字版定于 2026 年 11 月 19 日登陆 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5。收藏版也会同步推出，但不包含游戏本体。实体原声带同样得到官宣，CD 和黑胶版均已开放预购。

R 星确认，《GTA 6》的地图规模超过其此前制作的所有游戏，面积达到《GTA 5》的两倍，细节密度也大幅增加。整个地图分为六大区域，分别是雷奥奈达礁岛群、大草泽、盖尔霍恩港、安柏西亚、卡拉加山国家公园和罪恶城。

除了常规互动外，玩家可以通过网约车快速旅行，并在途中与随机 NPC 交谈；可以浏览游戏内社交平台 Snapmatic（IT之家注：与现实生活中的 Instagram 或 TikTok 等类似）；可以追踪动物、狩猎稀有猎物。游戏收录近 200 种动物，玩家还能参加水肺潜水、划皮艇、健身等活动。