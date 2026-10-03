荣耀推出 HONOR Life 充气泵 Lite：具备照明功能、标称“42 秒充满一条自行车胎”，248 元

IT之家 10 月 3 日消息，荣耀现已在京东上架 HONOR Life 充气泵 Lite，该产品具备充气、胎压检测和照明功能，定价为 248 元。

该充气泵采用黑色修长机身，尺寸为 160x63x62mm，净重 583g，官方称其整体尺寸类似一瓶 500ml 矿泉水，可放入车门格或水杯位。充气泵正面配有数显屏（实时显示胎压，支持 PSI、BAR、KPA、Kg / cm² 四种单位切换），内部采用贯穿式风道散热，顶部设有应急照明灯。

该充气泵提供汽车、摩托车、自行车、球类及自定义 5 种充气模式，充气速度为 25-30L/min，气压范围为 0.1-11BAR（最高 160PSI）。产品支持吊装充气，标称 17s 可充满一个篮球，42s 可充满一条自行车胎，支持预设胎压、充满自停。

该充气泵内置“3 节 2500mAh 电池”，具备过压、过流及过温等保护，满电可充 4 个轿车轮胎或 102 个篮球。机身采用 USB-C 充电接口，标配美式气管、球针和法嘴等配件。

IT之家附产品参数：

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