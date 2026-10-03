点球大战制胜！国足击败乌兹别克斯坦队，时隔 28 年再夺亚运会男足比赛铜牌

IT之家 10 月 3 日消息，2026 爱知-名古屋亚运会男足三四名决赛，中国队在常规时间内 2 比 2 战平乌兹别克斯坦队。点球大战中，中国队 4 比 3 取胜，获得本次亚运会男足比赛铜牌。

上半场，中国队胡荷韬破门。半场结束，中国男足与对手 1-1 战平。

下半场，中国队王钰栋破门。90 分钟双方战成 2-2。

这也是中国队时隔 28 年再次获得亚运会男足比赛铜牌！也是亚运会男足项目实行 U23 年龄限制后，中国队首次获得奖牌。

IT之家查询获悉，中国男足曾在 1994 年广岛亚运会上获得银牌，并于 1978 年、1998 年两次获得铜牌。本届比赛，中国队时隔 28 年再次闯入亚运会男足四强，并最终登上领奖台。

另外，今年 1 月，在 2026 年 U23 亚洲杯半决赛中，中国 U23 男足以 3:0 战胜越南队，历史首次晋级决赛，彭啸、向余望、王钰栋先后建功。在最终决赛中，中国队负于日本队，与冠军失之交臂（获得亚军）。这也是中国队在 U23 亚洲杯参赛历史上最好成绩。

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