亚奥理事会：未宣布电竞将退出亚运会

IT之家 9 月 28 日消息，据新华社报道，针对近日网络上有关“电子竞技将在 2026 年之后退出亚运会”的消息，亚奥理事会 28 日表示，该传闻与亚奥理事会的工作安排不符。

近日，网络上出现多篇有关电竞将在爱知 · 名古屋亚运会后退出亚运会竞赛项目、未来转入亚洲电子竞技与智力运动会的报道。

亚奥理事会发布声明表示，该组织已于 9 月 19 日与科威特签署举办城市合同，确认由科威特承办 2027 年首届亚洲电子竞技与智力运动会。

亚奥理事会总干事侯赛因 · 阿尔-穆萨拉姆表示，电竞在亚洲拥有广泛受众，是亚奥理事会作出上述安排的重要原因。创设亚洲电子竞技与智力运动会，是为了给亚洲运动员提供更多展示才华的舞台，“不会削弱电子竞技在亚运会体系中的地位”。

“亚奥理事会将一如既往支持电子竞技在亚洲的发展，会在旗下其他运动会中进一步宣传推广电竞运动。”他说。

IT之家注意到，2018 年雅加达亚运会电竞首次作为表演项目亮相，2023 年杭州亚运会电竞成为正式比赛项目，共产生 7 枚金牌。

本届亚运会电竞项目进一步增加至 11 个小项，包括竞技格斗、宝可梦大集结、王者荣耀、英雄联盟、和平精英亚运版本、决胜巅峰、第五人格亚运版本、永劫无间、GT 赛车 7、实况足球和魔法气泡冠军赛。

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