明日出行请注意，交通运输部提示 33 个高速公路路段易发拥堵

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IT之家 10 月 3 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 4 日，全国高速公路有 33 个路段易发拥堵，主要集中在江苏、四川、广东、湖南、浙江等省份。如计划途经这些路段，请合理安排出行时间和路线。
|序号
|省份
|城市
|路线编号
|路线名称
|起点桩号
|止点桩号
|方向
|1
|江苏
|南京市
|G25
|长深高速
|K2152
|K2094
|下行
|2
|江苏
|无锡市
|G2
|京沪高速
|K1091
|K1121
|上行
|3
|江苏
|无锡市
|S48
|沪宜高速
|K134
|K171
|上行
|4
|江苏
|常州市
|G4221
|沪武高速
|K196
|K166
|下行
|5
|江苏
|南通市
|G15
|沈海高速
|K1180
|K1219
|上行
|6
|江苏
|淮安市
|G1516
|盐洛高速
|K220
|K187
|下行
|7
|江苏
|盐城市
|G15
|沈海高速
|K954
|K984
|上行
|8
|江苏
|盐城市
|G15
|沈海高速
|K1076
|K1147
|上行
|9
|江苏
|扬州市
|G2
|京沪高速
|K893
|K933
|上行
|10
|江苏
|镇江市
|G42
|沪蓉高速
|K242
|K203
|下行
|11
|四川
|成都市
|G4202
|成都绕城高速
|K1
|K79
|上行
|12
|四川
|成都市
|G4217
|蓉昌高速
|K3
|K35
|上行
|13
|四川
|成都市
|S2
|成巴高速
|K71
|K37
|下行
|14
|四川
|德阳市
|G5
|京昆高速
|K1745
|K1778
|上行
|15
|四川
|广安市
|G65
|包茂高速
|K1456
|K1495
|上行
|16
|四川
|雅安市
|G5
|京昆高速
|K1953
|K1917
|下行
|17
|四川
|资阳市
|G5013
|渝蓉高速
|K169
|K202
|上行
|18
|广东
|广州市
|G1508
|广州绕城高速
|K43
|K120
|下行
|19
|广东
|广州市
|S81
|广州环城高速
|K0
|K59
|上行
|20
|广东
|广州市
|S81
|广州环城高速
|K61
|K3
|下行
|21
|广东
|佛山市
|G2518
|深岑高速
|K253
|K220
|下行
|22
|广东
|惠州市
|G15
|沈海高速
|K2823
|K2853
|上行
|23
|湖南
|长沙市
|S50
|长芷高速
|K47
|K14
|下行
|24
|湖南
|湘潭市
|G60
|沪昆高速
|K1108
|K1070
|下行
|25
|湖南
|益阳市
|G5513
|长张高速
|K109
|K63
|下行
|26
|浙江
|嘉兴市
|G15
|沈海高速
|K1443
|K1374
|下行
|27
|浙江
|衢州市
|G60
|沪昆高速
|K405
|K375
|下行
|28
|河北
|唐山市
|G1
|京哈高速
|K196
|K160
|下行
|29
|上海
|上海市
|G60
|沪昆高速
|K94
|K63
|下行
|30
|安徽
|淮南市
|S12
|滁新高速
|K192
|K158
|下行
|31
|湖北
|孝感市
|G42
|沪蓉高速
|K889
|K859
|下行
|32
|重庆
|重庆市
|G50
|沪渝高速
|K1658
|K1692
|上行
|33
|陕西
|西安市
|G3002
|西安绕城高速
|K79
|K0
|下行
IT之家注意到，交通运输部 9 月 30 日发布了国庆假期全国公路网运行研判。假期里全国高速公路日均流量约 6280 万辆次，10 月 1 日是假期高速车流量最大的一天。国庆节假期出行以跨区域长线旅游、探亲为主，出行距离更长、覆盖范围更广。
10 月 2 日至 6 日，高速公路总流量维持在 6200 万至 6400 万辆次左右，出行以景区间串联漫游、区域内短途转场流动为主，后期返程车流呈分散释放态势，大城市进城方向、省际返程主干线仍然压力较大；10 月 7 日假期最后一天，晚间临近免费通行截止时点，部分路段可能出现小客车短时集中驶出高速公路情况。