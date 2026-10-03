首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

明日出行请注意，交通运输部提示 33 个高速公路路段易发拥堵

2026/10/3 23:27:44 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 不一样的体验 的线索投递！

IT之家 10 月 3 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 4 日，全国高速公路有 33 个路段易发拥堵，主要集中在江苏、四川、广东、湖南、浙江等省份。如计划途经这些路段，请合理安排出行时间和路线。

序号省份城市路线编号路线名称起点桩号止点桩号方向
1江苏南京市G25长深高速K2152K2094下行
2江苏无锡市G2京沪高速K1091K1121上行
3江苏无锡市S48沪宜高速K134K171上行
4江苏常州市G4221沪武高速K196K166下行
5江苏南通市G15沈海高速K1180K1219上行
6江苏淮安市G1516盐洛高速K220K187下行
7江苏盐城市G15沈海高速K954K984上行
8江苏盐城市G15沈海高速K1076K1147上行
9江苏扬州市G2京沪高速K893K933上行
10江苏镇江市G42沪蓉高速K242K203下行
11四川成都市G4202成都绕城高速K1K79上行
12四川成都市G4217蓉昌高速K3K35上行
13四川成都市S2成巴高速K71K37下行
14四川德阳市G5京昆高速K1745K1778上行
15四川广安市G65包茂高速K1456K1495上行
16四川雅安市G5京昆高速K1953K1917下行
17四川资阳市G5013渝蓉高速K169K202上行
18广东广州市G1508广州绕城高速K43K120下行
19广东广州市S81广州环城高速K0K59上行
20广东广州市S81广州环城高速K61K3下行
21广东佛山市G2518深岑高速K253K220下行
22广东惠州市G15沈海高速K2823K2853上行
23湖南长沙市S50长芷高速K47K14下行
24湖南湘潭市G60沪昆高速K1108K1070下行
25湖南益阳市G5513长张高速K109K63下行
26浙江嘉兴市G15沈海高速K1443K1374下行
27浙江衢州市G60沪昆高速K405K375下行
28河北唐山市G1京哈高速K196K160下行
29上海上海市G60沪昆高速K94K63下行
30安徽淮南市S12滁新高速K192K158下行
31湖北孝感市G42沪蓉高速K889K859下行
32重庆重庆市G50沪渝高速K1658K1692上行
33陕西西安市G3002西安绕城高速K79K0下行

IT之家注意到，交通运输部 9 月 30 日发布了国庆假期全国公路网运行研判。假期里全国高速公路日均流量约 6280 万辆次，10 月 1 日是假期高速车流量最大的一天。国庆节假期出行以跨区域长线旅游、探亲为主，出行距离更长、覆盖范围更广。

10 月 2 日至 6 日，高速公路总流量维持在 6200 万至 6400 万辆次左右，出行以景区间串联漫游、区域内短途转场流动为主，后期返程车流呈分散释放态势，大城市进城方向、省际返程主干线仍然压力较大；10 月 7 日假期最后一天，晚间临近免费通行截止时点，部分路段可能出现小客车短时集中驶出高速公路情况。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：交通运输部高速公路

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知