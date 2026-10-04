智己汽车：国庆前 3 天，全系车型锁单破 2000 台

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IT之家 10 月 4 日消息，智己汽车今日宣布，国庆前 3 天，全系车型锁单破 2000 台。
上汽集团最新销量数据显示，智己汽车 1-9 月累计销售 6 万辆，同比增长 40.1%，全新一代智己 LS6 上市 57 分钟，新增订单突破 1.1 万台。
据IT之家此前报道，全新一代智己 LS6 于 9 月 23 日正式上市，定位“全线控大五座家庭 SUV”，官方指导价 20.29 万元起，叠加上市权益后 19.79 万元起。
Max 版 19.79 万元：76kWh 电池，CLTC 650km 超级后驱，零百加速 6.4s
Pro Max 版 21.79 万元：93kWh 电池，CLTC 782km 超级后驱，零百加速 5.4s
Ultra 版 25.99 万元：103kWh 电池，CLTC 750km 矢量四驱，零百加速 3.48s
全新一代智己 LS6 的车身尺寸为 4937mm×1988mm×1671mm，轴距 2960mm。全系标配全新一代三电系统，包括全域 800V NEO 三电架构、全新 NEO 飓风电机、全新 IM ECU Master 能效大师管理系统 3.0。