七彩虹推出国产颗粒 DDR5 6000 CL30 台式机内存条，32GB 售价 3999 元

IT之家 10 月 4 日消息，七彩虹本周上架了一款采用国产颗粒的 iGame 影 Ⅱ 系列内存条新品，采用 DDR5 6000 C30 规格，双 16GB 套条定价为 3999 元，而此前推出的 C36 版本为 3499 元。

这款内存速度达 6000MT/s，时序 CL30-38-38，工作电压 1.4V，采用 10 层堆叠加强 PCB，支持 Intel XMP 3.0 与 AMD EXPO 自动超频技术。

作为 DDR5 内存，它支持 ON-Die ECC 智能纠错，可以通过内存内部模块实时侦测与修复数据错误，不依赖 CPU 即可完成纠错，显著降低了 CPU 的纠错负载，保障内存高频运行下的数据完整性，提升运行稳定性。

外观上，该内存采用国潮水墨风格设计，散热马甲印有书法“影”字，配备精密散热结构：亚克力漏光设计、全尺寸 1.8MM 用料、PMIC 专属导热垫、金属散热马甲以及高性能导热垫。

该款内存配备 RGB 导光灯带，支持华硕、微星、技嘉等品牌的主流灯光同步软件，安装 iGame Center 后还可以自定义多种灯控模式。

IT之家附详细参数对比如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。