中国汽车加速出海：阿根廷首次举办中国汽车展，8 月销量份额已达 10%

IT之家 10 月 4 日消息，据路透社报道，在阿根廷总统哈维尔 · 米莱（Javier Milei）的执政下，阿根廷汽车市场已从高度保护主义转向更加开放和竞争的环境。阿根廷首都布宜诺斯艾利斯于当地时间周五（10 月 2 日）迎来首届中国车展。

在本次车展上，包括吉利、奇瑞、长城汽车以及东风在内的 20 多个中国品牌集中亮相。

得益于一项在 2026 年实施的新政策 —— 允许免关税进口多达 5 万辆电动及混合动力汽车，中国汽车品牌正加速涌入该国市场。统计数据显示，今年 8 月，中国品牌在阿根廷乘用车及轻型商用车市场的销量份额已达到 10%，相比去年年底约 2% 的占比有了显著提升。

自 2025 年底正式进驻阿根廷市场以来，中国电动汽车制造商比亚迪现已跃升为当地第九大畅销汽车品牌。此外，比亚迪在巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和乌拉圭等南美市场的电动汽车销量中也均处于领跑地位。

阿根廷汽车经销商协会（ACARA）主席塞巴斯蒂安 · 贝亚托（Sebastian Beato）指出，中国品牌取得的“引人瞩目”的增长，正倒逼阿根廷本土汽车产业加快推陈出新。

贝亚托强调，阿根廷汽车产业若不加速转型，“未来充斥市场的势必将全是被时代淘汰的老旧车型。”

本周早些时候，阿根廷政府亦对外宣布，日本汽车制造商丰田汽车将注资 13.4 亿美元（IT之家注：现汇率约合 90.05 亿元人民币），用于在阿根廷当地投建一座电动汽车制造厂。