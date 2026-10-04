特斯拉悄然测试动态大灯水平调节功能：近光灯可根据车身姿态自动修正照射角度

IT之家 10 月 4 日消息，特斯拉一项巧妙的全新灯光功能已经开始向用户车辆推送。在海外近期的软件更新（包括 2026.38 版本）当中，特斯拉悄然开启了一项尚未对外正式发布的功能测试：动态大灯水平调节（Dynamic Headlight Leveling）。

经追踪发现，该功能目前仅向极少数车辆推送，覆盖美国、阿联酋等多个地区。本次推送并不限定单一车型，Model 3 以及 Cybertruck 上都已经出现这项新功能。特斯拉对该功能的说明文字如下：

近光灯将会根据行驶工况以及周边车流自动调整照射角度，尽可能提升驾驶者视野，同时避免对其他道路使用者造成眩光。

动态大灯水平调节的工作原理

传统车型的大灯照射角度一般需要人工设置。不少欧洲车型的仪表台上或者拨杆处配有滚轮旋钮；当后备箱装载重物之后，驾驶者可以转动旋钮把大灯角度往下调。北美市场的大多数车辆则没有这个实体调节开关。不过特斯拉原本就在维修模式内保留了大灯调节选项：用户进入「控制‑维修‑大灯调节」，就可以通过中控触屏与左侧滚轮手动完成大灯照射角度校准。

动态大灯水平调节把这套流程改为自动实时执行。当车身俯仰姿态发生变化时 —— 无论是爬坡、猛烈加速，或是车尾悬架因为堆放沉重行李而下沉，软件会驱动大灯内部的调节电机，持续修正近光灯的俯仰角度，让灯光始终照射路面，防止晃到对向驶来的车辆。

值得一提的是，这项功能和特斯拉现有的自适应矩阵大灯（Adaptive Headlights）并不是一回事。自适应大灯依靠远光灯模块内部的矩阵 LED 灯珠，独立控制每一颗灯珠的亮灭；在遇到对向车辆或者行人的位置制造出阴影区域，其余路面依旧保持照明，以此规避眩光。

而动态大灯水平调节专门针对近光灯的透镜模组。由于近光灯本身并不配备矩阵 LED，它直接驱动硬件，把整套近光灯总成向上或者向下俯仰。

早期车队验证阶段

IT之家注意到，现阶段该功能仅下发给一小批硬件版本各不相同的车辆，看起来暂时没有车型或者硬件世代上的硬性限制。不过官方也没有给出确切的大范围推送时间表。特斯拉目前处于严格受控的数据采集阶段：先评估这项功能本身，以及它对大灯硬件带来的影响，评估完成之后才会面向全部车辆正式推送。

特斯拉尚未公布何时向全部用户开放该功能。但随着验证规模逐步扩大，后续的小版本更新当中，预计会有更多车辆陆续获得动态大灯水平调节功能。