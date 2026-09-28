开发者推出 ProsperoEden 项目，为破解后的索尼 PS5 游戏机引入任天堂 Switch 游戏机模拟器

IT之家 9 月 28 日消息，开发者 BlackBearReloaded 现已正式上线 ProsperoEden 项目，将基于 Yuzu 衍生的任天堂 Switch 游戏机模拟器 Eden 移植至索尼 PS5 硬件。

IT之家注意到，Eden 本身是已经停止开发的 Yuzu 项目衍生版本，ProsperoEden 基于相应项目针对 PS5 硬件进行适配，将其以 Homebrew 自制软件形式在破解后的 PS5 上直接运行，无需先安装 Linux 或依赖其他系统层。

BlackBearReloaded 同时公布了最新 v1.000.010 版本的兼容性测试结果。虽然项目目前仍处于 Alpha 阶段，但部分游戏已经能够达到可玩的状态。

从目前公布的测试结果来看，《茶杯头》据称可以达到 60 FPS，《密特罗德生存恐惧》运行帧率约为 40 FPS，《超级马力欧 3D 世界》在测试场景中已经可以正常游玩。《马力欧赛车 8 豪华版》目前也已经能够从启动界面进入实际游戏，不过暂时还无法稳定维持 60 FPS。

不过，ProsperoEden 目前仍存在明显的技术限制。PS5 版本暂时只支持 OpenGL，尚未加入 Vulkan 后端。此外，部分帧率数据来自菜单和标题界面的测试，并不代表游戏完整流程中的实际表现，因此不能直接视为完整游玩时的稳定帧率。

同时，部分游戏目前仍存在严重问题。例如《宝可梦传说 Z-A》运行速度非常缓慢，并且在退出游戏时可能发生崩溃。考虑到 ProsperoEden 仍处于早期 Alpha 阶段，这些兼容性问题并不意外。

尽管如此，ProsperoEden 在第一个 Alpha 版本中就已经让部分 2D 游戏达到可玩状态，开发进度仍然相当快。随着后续开发继续推进，如果能够加入 Vulkan 支持并进一步优化兼容性，更多 Switch 游戏可能有望在 PS5 上运行。

不过，Switch 模拟器领域此前已经受到任天堂的密切关注。Yuzu 就是最典型的案例，任天堂曾对其开发团队提起诉讼，最终导致该项目停止开发。因此，ProsperoEden 未来能够持续多久，很大程度上还是取决于任天堂法务部门。