VR 驾驶模拟游戏《亚利桑那卡车司机》本月开启抢先体验，Meta Quest 平台独占

IT之家 10 月 4 日消息，Carbon Studio 打造的卡车模拟游戏《Arizona Truck Driver（亚利桑那卡车司机）》宣布将于本月在 Meta Quest 平台开启抢先体验。本作以美国亚利桑那州为背景，玩家不仅需要驾驶卡车完成运输任务，还要负责车辆维护、加油以及公司经营等工作。

事实上，目前 PC VR 玩家已经可以通过支持 VR 的《美国卡车模拟》（American Truck Simulator）和《欧洲卡车模拟 2》体验较为完整的卡车驾驶模拟玩法，但独立 VR 头显平台上的同类游戏选择相对有限。Carbon Studio 希望通过《Arizona Truck Driver》改变这一情况。

开发团队表示，《Arizona Truck Driver》预计提供超过 25 小时的游戏内容。玩家并非简单地驾驶卡车从一个地点前往另一个地点，而是需要接受不同公司的运输任务，通过完成工作逐步扩大自己的业务。同时，玩家还需要负责卡车清洁、维修和加油等日常事务。

游戏目前提供 6 种不同的美式和欧式卡车，每款车辆拥有不同的操控方式和物理表现。此外，玩家可以使用超过 350 种自定义物品改变卡车外观。每辆卡车还配备可交互的驾驶舱，包括拥有多个电台的收音机，让驾驶过程更加接近日常卡车生活。

游戏地图受到美国亚利桑那州启发，被划分为 12 个区域和 3 种不同生态环境，并加入动态天气和季节变化。天气和季节不仅会改变视觉效果，还会影响玩家驾驶过程中面对的道路状况。

随着游戏进度推进，玩家可以通过完成运输任务、获得新的驾驶许可证以及扩大业务规模来解锁更多地区。玩家还可以雇佣 NPC 司机承担额外运输工作，购买新的卡车，并逐步扩建自己的总部。