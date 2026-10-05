iQOO Pad Ultra 小平板开售：第六代骁龙 8 超级至尊版，首销价 5999 元起

IT之家 10 月 5 日消息，iQOO Pad Ultra 小平板于 9 月 29 日正式发布，10 月 5 日 10:00 全渠道正式开售，首销价 5999 元起：

12GB+256GB：6499 元，首销优惠价 5999 元，国补后 5499 元

16GB+256GB：7199 元

16GB+512GB：7999 元

16GB+1TB：8999 元

IT之家获悉，iQOO Pad Ultra 搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器和自研电竞芯片 Q4，具备新一代 Monster 超核引擎，行业首发 iQOO 自研调度器，配备 9020mAh 蓝海电池。

iQOO Pad Ultra 搭载 8.8 英寸 165Hz OLED 极竞屏，局部峰值亮度可达 4500nits，响应速度 < 1ms，屏占比达 93.3%。

iQOO Pad Ultra 重 298g，厚约 5.74mm；采用冰穹五重风冷散热系统，配备主动散热风扇，尺寸为 30*30*3.5mm，最大风量 0.94CFM；搭载双 X 轴线性马达，支持 4D 游戏震感。

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