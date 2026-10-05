Linux 7.3-rc6 发布：Torvalds 称进入“AI 新常态”，稳定版预计 10 月中旬发布

IT之家 10 月 5 日消息，Linus Torvalds 于当地时间 10 月 4 日发布了 Linux 7.3-rc6 测试版。相比前一周较为特殊的代码变更统计，本周整体恢复正常，驱动修复重新占据大头。

不过，Torvalds 也特别提到，随着 AI 和大语言模型（LLM）的参与，这种“AI 新常态”已经成为当前 Linux 内核开发周期的一部分。

Torvalds 表示，本周没有出现异常情况，代码变更统计已经回到“约一半来自驱动修复”的常见状态。驱动侧涉及 GPU、网络、USB、TTY、IIO、音频等多个子系统，整体呈现出较为分散的修复特征。

他同时指出，本次提交数量也处于正常范围，只不过这是新的“AI normal”—— 大量小型错误路径处理修复正在进入内核代码树。此前几个 Linux 7.3 测试版本同样出现了较多由 AI / LLM 发现问题或辅助生成的补丁，导致整个开发周期的修复活动明显更加活跃。

除了驱动修复外，Linux 7.3-rc6 还包含常规的架构更新，其中主要与 KVM 相关；核心网络代码也有修复，文件系统方面则以 SMB 客户端相关工作为主，同时还加入了一批新的内核自测（selftests）。

硬件支持方面，Linux 7.3-rc6 加入了对 Turtle Beach VelocityOne Race 方向盘和踏板系统的支持。该设备此前在 Linux 下可以进行基础 HID 输入，但存在一些问题，此次通过 hid-universal-pidff 驱动加入相应设备 ID 后，能够获得更完整的支持。该套件面向赛车模拟游戏，售价约为 649 至 700 美元（IT之家注：现汇率约合 4,355 至 4,697 元人民币）。

与此同时，Linux 7.3 还撤回了此前加入的 Logitech Bolt 接收器 HID++ 支持，原因是用户反馈的问题过多。相关 HID 更新还包含 Intel THC 驱动的缓冲区溢出修复，以及其他设备支持和缺陷修复。

Linux 7.3 整个开发周期此前已经多次出现 AI / LLM 参与代码审查和缺陷发现的情况。Linux 7.3-rc3 阶段就有大量 AI / LLM 相关修复进入代码树；到了 rc4 和 rc5，开发者仍持续处理 AI 所发现的问题，同时也出现了部分由 AI 辅助生成的内核补丁。

不过，Torvalds 并没有因此认为 Linux 7.3 开发出现异常。他此次使用“AI normal”这一说法，实际上是在描述一种已经逐渐成为常态的开发模式：AI 工具带来更多代码检查、缺陷发现和补丁提交，同时也意味着维护者需要处理更多细碎的修复工作。

Torvalds 表示，下周恰逢年度维护者峰会和 Linux Plumbers Conference，他本人以及多名其他维护者都将出差，因此 rc7 的代码统计可能有所不同，但预计不会影响 Linux 7.3 的发布时间表。

按照目前的开发进度，Linux 7.3 稳定版预计在 10 月中旬发布。此前 Canonical 已经将 Ubuntu 26.10 的目标内核从 Linux 7.2 调整为 Linux 7.3，因此 Linux 7.3 稳定版的发布时间也将直接影响后续 Ubuntu 26.10 版本的最终内核基础。