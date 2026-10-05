特朗普宣布成立超级智能工作组，谋求维持美国技术领先地位

IT之家 10 月 5 日消息，正如此前所承诺的，美国总统唐纳德 · 特朗普已经宣布成立全新的超级智能工作组（Super Intelligence Force）。他表示，该机构将由美国国家情报总监杰伊 · 克莱顿（Jay Clayton）以及本届政府的其他官员牵头负责。

特朗普当地时间上周日上午在自己的社交平台“真实社交（Truth Social）”上发帖称：“超级智能工作组的任务是协调联邦政府的各项相关工作，确保美国能够继续在超级智能领域引领全世界。很多人认为，这项技术的影响力已经超过工业革命与互联网。工作组还将捍卫全体美国人的利益，改善民众的生活。”

IT之家注意到，在 9 月份，针对人工智能安全相关的争论，特朗普大体上将其斥之为“激进左翼民主党人”编造出来的骗局。但即便如此，他当时就表态将会组建一支人工智能专项工作组，并任命一名“AI 事务总管”（他当时写道：“仅限高智商人士应聘！”）。

自那之后，特朗普签署了一项行政令，推动把“人工智能（AI）”重新命名为“超级智能（super intelligence）”。上周一众科技企业高管齐聚白宫，签署一份不具备法律约束力的安全承诺书时，也开始使用这一新叫法，不过过程当中也出现过一些用词混乱；这份承诺书文本甚至还出现了一处显眼的拼写错误。

顺理成章，特朗普这支新专项工作组就采用了这套全新命名。据《华尔街日报》报道，克莱顿将出任超级智能工作组的主席，实际上也就成为新一任超级智能事务总管；美国联邦贸易委员会主席安德鲁 · 弗格森（Andrew Ferguson）、美国国防部负责研究与工程的副部长埃米尔 · 迈克尔（Emil Michael）、美国人事管理局局长斯科特 · 库珀（Scott Kupor）担任工作组副主席。

据介绍，该专项工作组需要在 120 天之内提交一份报告，分析人工智能带来的风险与发展机遇。克莱顿此前曾经提出，如果在中国等国家持续向前推进相关技术的同时，美国却选择“后退”，这是一种不负责任的做法。他在接受《华尔街日报》采访时再次表达了类似看法，并坚持认为，最大风险之一就是不能抢占行业第一的位置。

根据该工作组的工作章程，其工作内容包括：“制定应对依托超级智能所产生的各类社会威胁的预案；同时要防止监管过度，也要防范监管俘获现象，避免扼杀创新与市场竞争。”