跨越百年的代言：斯凯孚用 AI“复活”已故女星葛丽泰 · 嘉宝拍广告

IT之家 10 月 5 日消息，“开拍了吗？”由人工智能生成的好莱坞三十年代影星葛丽泰 · 嘉宝（Greta Garbo）的形象柔声问道。这是一则看起来颇出人意料的广告，广告的投放方是瑞典滚珠轴承制造商斯凯孚（SKF）。

据路透社报道，这则广告引发了热议，收获赞许的同时也遭到嘲讽。这件事也凸显出，技术日趋成熟的人工智能正不断向传媒领域渗透，从剧本撰写一直延伸到动画制作。

葛丽泰 · 嘉宝是好莱坞“黄金时代”最富盛名的明星之一，于 1990 年离世，终年 84 岁；而早在数十年前的 1941 年，她就已经告别银幕，退出公众视野。

斯凯孚方面表示，他们借助人工智能“重现”了这位瑞典裔美国女星。一个多世纪以前，嘉宝曾经出演过一部短片，向海外推介瑞典本土产业，斯凯孚当时就是其中的推介对象。

这位身着香槟色丝质上衣的 AI 虚拟人物在广告当中说道：“我早年拍过的影片里，有一部就是为斯凯孚拍摄的。如今，我再度回归，完成我的最后一部作品。”

斯凯孚称，这版嘉宝虚拟形象并没有使用存档照片或者历史影像素材。该公司品牌与传播负责人佩尔 · 尼尔松（Per Nilsson）解释，出于版权方面的考量，这个人物形象是依靠文本提示词生成出来的。

斯凯孚介绍，图像生成环节，制作团队使用了字节跳动的 Seedream 5 Pro 以及谷歌 Gemini 的 Nano Banana Pro；动作生成方面，则用到字节跳动的 Seedance 2、Seedance 2.5，还有北京快手科技的可灵 AI（Kling AI）。

语音部分是利用嘉宝早年一部影片里的原声开展 AI 训练。这也是斯凯孚获得授权之后，唯一提供给 AI 使用的存档音频资料；同时还有真人演员参与辅助，把说话的节奏与语调调整到位。

尼尔松表示：“我认为我们是以尊重的态度完成这次创作的。”本次广告的制作项目已经取得葛丽泰 · 嘉宝遗产管理方以及其家属的合作许可。

人工智能带来“强力加持”

AI 领域顾问兼研究员亨利 · 阿杰德（Henry Ajder）提出，虽然这并非商家第一次利用已故人物的肖像开展产品宣传，但这则广告展示出当下新技术所能实现的效果，他把这类现象称作“合成复活”。

“这种趋势其实已经存在好些年了，只不过人工智能为之赋予了更强的能力。”他说道。

但并不是所有人都认可这件事。

英国《卫报》影评人彼得 · 布拉德肖（Peter Bradshaw）给这条广告短片打出一星评价，他写道：“可怜的葛丽泰 · 嘉宝。”并且补充说，这件事又多给了人们一个反感人工智能的理由。

IT之家注意到，不少尚在世的明星也对这股趋势心存顾虑。演员乔治 · 克鲁尼（George Clooney）在上个月的威尼斯电影节上就表示：“我可不希望自己离世二十年之后，还出现在卫生棉条的广告当中。”