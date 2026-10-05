Netflix 土耳其区时隔一年半再次涨价：最低 259.99 里拉涨幅约 36.8%，约合 35.5 元人民币每月

IT之家 10 月 5 日消息，Netflix 土耳其区 10 月 3 日左右再次上调了三档订阅套餐的月费，涨幅约在 31.6% 至 36.8% 之间，具体来看：

基础套餐月费从 189.99 里拉升至 259.99 里拉（IT之家注：现汇率约合 35.5 元人民币），上涨 70 里拉，涨幅约 36.8%；

标准套餐从 289.99 里拉升至 389.99 里拉（现汇率约合 53.2 元人民币），上涨 100 里拉，涨幅约 34.5%；

高级套餐从 379.99 里拉升至 499.99 里拉（现汇率约合 68.2 元人民币），上涨 120 里拉，涨幅约 31.6%。

Netflix 官方帮助页面显示，公司会根据当地市场变化、税费或通胀等因素调整套餐价格；如果用户的订阅价格发生变化，通常会在新价格适用的账单日期前一个月收到通知。

据土耳其媒体 Teknoblog 报道，新资费表中没有带广告的低价选项，因此土耳其用户可选的最便宜 Netflix 套餐为月费 259.99 里拉的基本套餐。基础套餐、标准套餐和高级套餐分别对应 720p、1080p 和 4K+ HDR 画质。至于现有订阅用户，新价格将按用户各自的计费日期生效。

据 DonanımHaber 报道，Netflix 土耳其区上一次涨价发生在 2025 年 6 月 4 日，至今刚好一年零四个月，当时价格涨幅约为 26%。