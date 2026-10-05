曜越推出光透 View 590 TG ARGB 斜侧进风海景房机箱：预装五把风扇，黑白双色均售 899 元

IT之家 10 月 5 日消息，曜越现已在京东上架光透 View 590 TG ARGB 机箱，该产品采用海景房设计，附送 5 把无限镜灯效风扇，定价为 899 元。

该机箱整体尺寸为 473 x 290 x 477mm，提供黑白配色可选，采用侧面斜进风 +270° 无立柱曲面玻璃的海景房设计，玻璃侧板设有提手带便于用户拆卸。前置 I/O 放置在机箱正面右上方的位置，配备一个 USB-C 3.2 Gen2 接口、两个 USB-A 3.0 接口、音频 / 麦克风二合一插孔。

该机箱兼容 Mini-ITX、Micro-ATX、ATX 以及 SSI-CEB 规格主板，预留有 Micro-ATX 和 ATX 的背插孔位，拥有 7 个全高 PCI 槽位，CPU 散热器限高 165mm；显卡最大支持 435mm，内置显卡支架提升安装稳定性；ATX 电源限长 270mm（安装硬盘架后为 180mm）。背部遮线盖板上可安装三个 3.5 寸 + 两个 2.5 寸或两个 3.5 寸 + 三个 2.5 寸硬盘。

该机箱最多可安装 11 把 120mm 风扇，其中机箱顶部位置可安装三把 120mm / 两把 140mm 风扇，支持 120/140/240/280/360 冷排；底部位置可安装三把 120mm 风扇；侧面位置可安装三把 120mm 风扇，支持 120/240/360 冷排；后置位置可安装两把 120mm 风扇，支持 120 冷排。机箱预装曜越 INFINITY ARGB 120mm 风扇，默认为三把反叶侧进风 + 两把正叶后排风配置。

IT之家附机箱参数：

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