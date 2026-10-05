零刻 EQR5 迷你电脑主机新增 AMD R5 5500U 版本：内置电源 + 双网口，准系统 1379 元

IT之家 10 月 5 日消息，零刻 EQR5 上个月新增了一款搭载 AMD R5 5500U 处理器的入门级版本，准系统版本（无内存硬盘系统）售价 1379 元，16GB DDR4 内存 +500GB 固态硬盘版本 3029 元。

这款小主机主打“稳静办公”，满载运行噪声仅为 32dB ，噪声水平低于普通图书馆环境（40dB ）、青轴机械键盘（57dB ）、常规一档风扇（50dB ）。

其他方面，这款主机内置 85W 电源，无需外接适配器；提供双 SO-DIMM DDR4 内存插槽（最大支持 64GB 内存扩展）、双 M.2 2280 PCIe 3.0 X4 SSD 插槽（最大支持 8TB 存储扩展）；搭载 MSC2.0 热处理系统，通过底部进风实现气流循环，带走机器内部热量，有效降低 CPU、内存和 SSD 等部件温度；配备导热管 + 散热鳍片 + 静音风扇组合，还额外提供 SSD 散热器保障存储颗粒温度。

此外，该机搭载英特尔 AX200 无线网卡，支持 WiFi 6 + 蓝牙 5.2，主机正面配备 USB-A（10Gbps）、3.5mm 音频插孔、USB-C（10Gbps）；后侧配备两个 USB-A（10Gbps）、USB 2.0（480Mbps）、两个 HDMI（Max 4K 60Hz）、两个 1000Mbps 网口、AC 电源接口。

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