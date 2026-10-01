AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 版 Framework Desktop 预售，含 192GB 内存 6,469 美元起

IT之家 10 月 1 日消息，模块化 PC 制造商 Framework 当地时间 9 月 30 日启动了 ITX 迷你主机 Framework Desktop 最新配置的预售。该机型仅支持 Linux 操作系统。

这一新配置基于 AMD 锐龙 AI Max+ PRO 495 "Gorgon Halo" 处理器，包含 192GB LPDDR5X-8533 内存。单主板价格为 6,469 美元（IT之家注：现汇率约合 43,451 元人民币），无存储、基础配件的 DIY 版本整机定价 6,799 美元（现汇率约合 45,668 元人民币）。

Framework Desktop 整机提供 1 条开放式 PCIe Gen4 ×4 插槽、2 个 M.2 2280 (PCIe Gen4 ×4) SSD 盘位，配备 AMD RZ717 Wi-Fi 7 无线网卡。

此外，其提供 1 个基于瑞昱 RTL8126 的 5GbE RJ-45、2 个 USB-C 40Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 DisplayPort 2.1、1 个 HDMI 2.1，前面板支持 2 个扩展卡模块。