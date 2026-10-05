高通与华为达成逻辑折叠芯片技术相关专利授权，韬定律加速出海

IT之家 10 月 5 日消息，彭博社今日发布报道《Qualcomm Licenses Patents on Huawei' s LogicFolding Chip Tech》，高通公司已同意获得支撑华为技术有限公司新型逻辑折叠芯片制造技术的专利许可，这对华为及其在海外 AI 市场的推动力来说是一笔胜利（Qualcomm Inc. has agreed to license patents underpinning Huawei Technologies Co.'s novel LogicFolding chipmaking technique, a win for the Chinese company and its push to advance in overseas AI markets）。

报道称，与高通的协议有助于验证华为的芯片制造能力。华为视其新架构为提升半导体性能的突破，帮助缩小与台积电等行业领导者的差距。该方法着重于提升数据传输速度，弥补光刻机方面的不足。

据IT之家此前报道，华为与高通今日宣布达成一项长期、广泛的专利许可协议，该协议包含双方在 5G、计算、人工智能、网络等多个技术领域的专利组合交叉许可，同时高通将收购华为在计算、人工智能、网络及其他技术领域的部分美国专利。

华为称，该交易完成之后，公司全部专利许可协议的累计总金额预计将超过 69 亿美元（IT之家注：现汇率约合 463.02 亿元人民币）。

专利许可协议公布后，高通盘前股价最高涨超 4%。

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