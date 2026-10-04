10 月 4 日 30 个服务区预计充电特别繁忙，主要集中在河北、河南、辽宁等省

IT之家 10 月 4 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 4 日，全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、河南、辽宁等省，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态，合理规划出行。
|序号
|省份
|所在城市
|服务区名称
|编号
|方向
|1
|河北
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|天津-沈阳
|2
|河北
|唐山市
|唐山服务区
|S0105
|唐山-天津
|3
|河北
|唐山市
|乐亭服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|4
|河北
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|沈阳-天津
|5
|河北
|秦皇岛市
|昌黎服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|6
|河北
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|天津-沈阳
|7
|河北
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|沈阳-天津
|8
|河北
|沧州市
|东光服务区
|G3
|台北-北京
|9
|河北
|廊坊市
|廊坊服务区
|G95
|涿州-廊坊
|10
|河北
|廊坊市
|霸州服务区
|S3700
|保定-天津
|11
|河南
|漯河市
|漯河服务区东区
|G4
|香港澳门-北京
|12
|河南
|三门峡市
|豫陕界服务区南区
|G30
|霍尔果斯-连云港
|13
|河南
|三门峡市
|豫陕界服务区北区
|G30
|连云港-霍尔果斯
|14
|河南
|济源市
|王屋山服务区北区
|G3511
|菏泽-宝鸡
|15
|辽宁
|沈阳市
|康平服务区
|G25
|铁岭-朝阳
|16
|辽宁
|营口市
|熊岳服务区
|G15
|大连-沈阳
|17
|辽宁
|铁岭市
|铁岭服务区
|G1
|四平-沈阳
|18
|山西
|临汾市
|霍州服务区
|G5
|临汾-太原
|19
|山西
|吕梁市
|吴城服务区
|G20
|青岛-银川
|20
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|西安-韩城
|21
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|韩城-西安
|22
|黑龙江
|绥化市
|安达服务区
|G10
|哈尔滨-大庆
|23
|安徽
|蚌埠市
|禹会服务区
|G3
|合肥-徐州
|24
|湖南
|娄底市
|桥头河服务区
|S50
|娄底-长沙
|25
|广东
|清远市
|水边服务区
|S1
|广州-连州
|26
|广西
|桂林市
|八角寨服务区
|G59
|湖南-桂林
|27
|四川
|绵阳市
|新安服务区
|G5
|绵阳-广元
|28
|贵州
|遵义市
|余庆服务区
|S30
|铜仁-贵阳
|29
|甘肃
|酒泉市
|酒泉服务区
|G30
|新疆-兰州
|30
|宁夏
|吴忠市
|马儿庄服务区南区
|G2012
|中卫-盐池
IT之家查询获悉，2026 年 10 月 3 日（国庆假期第 3 日），全社会跨区域人员流动量 30356.8 万人次，环比下降 0.6%，比 2025 年同期（10 月 3 日，中秋国庆假期第 3 日，下同）下降 0.4%。其中：
铁路客运量 1927.3 万人次，环比下降 7.2%，同比增长 6.1%；
公路人员流动量 27999 万人次，环比下降 0.2%，同比下降 0.8%（其中公路营业性客运量 3787 万人次，环比下降 2.4%，同比增长 5.9%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 24212 万人次，环比增长 0.2%，同比下降 1.7%）；
水路客运量 204.6 万人次，环比增长 12.6%，同比增长 6.3%；
民航客运量 225.9 万人次，环比下降 5.9%，同比下降 5.8%。