10 月 4 日 30 个服务区预计充电特别繁忙，主要集中在河北、河南、辽宁等省

IT之家 10 月 4 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 4 日，全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、河南、辽宁等省，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态，合理规划出行。

序号 省份 所在城市 服务区名称 编号 方向 1 河北 唐山市 唐海服务区 G0111 天津-沈阳 2 河北 唐山市 唐山服务区 S0105 唐山-天津 3 河北 唐山市 乐亭服务区 G0111 天津-秦皇岛 4 河北 唐山市 唐海服务区 G0111 沈阳-天津 5 河北 秦皇岛市 昌黎服务区 G0111 天津-秦皇岛 6 河北 秦皇岛市 抚宁服务区 G0111 天津-沈阳 7 河北 秦皇岛市 抚宁服务区 G0111 沈阳-天津 8 河北 沧州市 东光服务区 G3 台北-北京 9 河北 廊坊市 廊坊服务区 G95 涿州-廊坊 10 河北 廊坊市 霸州服务区 S3700 保定-天津 11 河南 漯河市 漯河服务区东区 G4 香港澳门-北京 12 河南 三门峡市 豫陕界服务区南区 G30 霍尔果斯-连云港 13 河南 三门峡市 豫陕界服务区北区 G30 连云港-霍尔果斯 14 河南 济源市 王屋山服务区北区 G3511 菏泽-宝鸡 15 辽宁 沈阳市 康平服务区 G25 铁岭-朝阳 16 辽宁 营口市 熊岳服务区 G15 大连-沈阳 17 辽宁 铁岭市 铁岭服务区 G1 四平-沈阳 18 山西 临汾市 霍州服务区 G5 临汾-太原 19 山西 吕梁市 吴城服务区 G20 青岛-银川 20 陕西 渭南市 澄城服务区 G5 西安-韩城 21 陕西 渭南市 澄城服务区 G5 韩城-西安 22 黑龙江 绥化市 安达服务区 G10 哈尔滨-大庆 23 安徽 蚌埠市 禹会服务区 G3 合肥-徐州 24 湖南 娄底市 桥头河服务区 S50 娄底-长沙 25 广东 清远市 水边服务区 S1 广州-连州 26 广西 桂林市 八角寨服务区 G59 湖南-桂林 27 四川 绵阳市 新安服务区 G5 绵阳-广元 28 贵州 遵义市 余庆服务区 S30 铜仁-贵阳 29 甘肃 酒泉市 酒泉服务区 G30 新疆-兰州 30 宁夏 吴忠市 马儿庄服务区南区 G2012 中卫-盐池

IT之家查询获悉，2026 年 10 月 3 日（国庆假期第 3 日），全社会跨区域人员流动量 30356.8 万人次，环比下降 0.6%，比 2025 年同期（10 月 3 日，中秋国庆假期第 3 日，下同）下降 0.4%。其中：