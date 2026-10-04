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10 月 4 日 30 个服务区预计充电特别繁忙，主要集中在河北、河南、辽宁等省

2026/10/4 16:41:30 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 4 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 4 日，全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、河南、辽宁等省，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态，合理规划出行。

序号省份所在城市服务区名称编号方向
1河北唐山市唐海服务区G0111天津-沈阳
2河北唐山市唐山服务区S0105唐山-天津
3河北唐山市乐亭服务区G0111天津-秦皇岛
4河北唐山市唐海服务区G0111沈阳-天津
5河北秦皇岛市昌黎服务区G0111天津-秦皇岛
6河北秦皇岛市抚宁服务区G0111天津-沈阳
7河北秦皇岛市抚宁服务区G0111沈阳-天津
8河北沧州市东光服务区G3台北-北京
9河北廊坊市廊坊服务区G95涿州-廊坊
10河北廊坊市霸州服务区S3700保定-天津
11河南漯河市漯河服务区东区G4香港澳门-北京
12河南三门峡市豫陕界服务区南区G30霍尔果斯-连云港
13河南三门峡市豫陕界服务区北区G30连云港-霍尔果斯
14河南济源市王屋山服务区北区G3511菏泽-宝鸡
15辽宁沈阳市康平服务区G25铁岭-朝阳
16辽宁营口市熊岳服务区G15大连-沈阳
17辽宁铁岭市铁岭服务区G1四平-沈阳
18山西临汾市霍州服务区G5临汾-太原
19山西吕梁市吴城服务区G20青岛-银川
20陕西渭南市澄城服务区G5西安-韩城
21陕西渭南市澄城服务区G5韩城-西安
22黑龙江绥化市安达服务区G10哈尔滨-大庆
23安徽蚌埠市禹会服务区G3合肥-徐州
24湖南娄底市桥头河服务区S50娄底-长沙
25广东清远市水边服务区S1广州-连州
26广西桂林市八角寨服务区G59湖南-桂林
27四川绵阳市新安服务区G5绵阳-广元
28贵州遵义市余庆服务区S30铜仁-贵阳
29甘肃酒泉市酒泉服务区G30新疆-兰州
30宁夏吴忠市马儿庄服务区南区G2012中卫-盐池

IT之家查询获悉，2026 年 10 月 3 日（国庆假期第 3 日），全社会跨区域人员流动量 30356.8 万人次，环比下降 0.6%，比 2025 年同期（10 月 3 日，中秋国庆假期第 3 日，下同）下降 0.4%。其中：

  • 铁路客运量 1927.3 万人次，环比下降 7.2%，同比增长 6.1%；

  • 公路人员流动量 27999 万人次，环比下降 0.2%，同比下降 0.8%（其中公路营业性客运量 3787 万人次，环比下降 2.4%，同比增长 5.9%；高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 24212 万人次，环比增长 0.2%，同比下降 1.7%）；

  • 水路客运量 204.6 万人次，环比增长 12.6%，同比增长 6.3%；

  • 民航客运量 225.9 万人次，环比下降 5.9%，同比下降 5.8%。

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关键词：交通运输部高速公路新能源汽车

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