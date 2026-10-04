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10 月 5 日高速服务区充电特别繁忙清单公布，主要集中河北、湖南、山西等省份

2026/10/4 22:48:56 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 4 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 5 日，全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、湖南、山西等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。

IT之家整理如下：

序号省份所在城市服务区名称编号方向
1河北唐山市唐海服务区G0111天津-沈阳
2河北唐山市唐海服务区G0111沈阳-天津
3河北唐山市唐山服务区S0105唐山-天津
4河北唐山市乐亭服务区G0111秦皇岛-天津
5河北唐山市乐亭服务区G0111天津-秦皇岛
6河北秦皇岛市昌黎服务区G0111天津-秦皇岛
7河北秦皇岛市抚宁服务区G0111沈阳-天津
8河北秦皇岛市抚宁服务区G0111天津-沈阳
9河北秦皇岛市昌黎服务区G0111秦皇岛-天津
10河北沧州市东光服务区G3台北-北京
11河北廊坊市廊坊服务区G95涿州-廊坊
12湖南长沙市横市服务区S71益阳-娄底
13湖南郴州市桂东服务区G0422平江-汝城
14湖南娄底市桥头河服务区S50娄底-长沙
15山西晋城市高平服务区G55广州-二连浩特
16山西吕梁市吴城服务区G20青岛-银川
17辽宁沈阳市康平服务区G25铁岭-朝阳
18辽宁葫芦岛市塔山服务区G1沈阳-北京
19河南漯河市漯河服务区G4香港澳门-北京
20河南三门峡市豫陕界服务区G30霍尔果斯-连云港
21四川绵阳市新安服务区G5绵阳-广元
22四川凉山彝族自治州菩萨岗服务区G5西昌-雅安
23陕西渭南市澄城服务区G5西安-韩城
24陕西渭南市澄城服务区G5韩城-西安
25黑龙江绥化市安达服务区G10哈尔滨-大庆
26江苏无锡市宜兴太湖服务区G25南京-杭州
27安徽蚌埠市禹会服务区G3合肥-徐州
28广东韶关市城口停车区G0422武汉-深圳
29甘肃酒泉市酒泉服务区G30新疆-兰州
30宁夏吴忠市马儿庄服务区G2012中卫-盐池

IT之家注意到，根据交通运输部的预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。

  • 每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。

  • 10 月 5 日和 6 日是返程核心时段，高速公路充电车辆将大幅增加。充电高峰时段为 10 月 5 日的 11 时至 21 时，10 月 6 日的 10 时至 22 时。

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关键词：高速公路服务区充电服务区交通运输部

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