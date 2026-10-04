10 月 5 日高速服务区充电特别繁忙清单公布，主要集中河北、湖南、山西等省份

IT之家 10 月 4 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 5 日，全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、湖南、山西等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。
IT之家整理如下：
|序号
|省份
|所在城市
|服务区名称
|编号
|方向
|1
|河北
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|天津-沈阳
|2
|河北
|唐山市
|唐海服务区
|G0111
|沈阳-天津
|3
|河北
|唐山市
|唐山服务区
|S0105
|唐山-天津
|4
|河北
|唐山市
|乐亭服务区
|G0111
|秦皇岛-天津
|5
|河北
|唐山市
|乐亭服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|6
|河北
|秦皇岛市
|昌黎服务区
|G0111
|天津-秦皇岛
|7
|河北
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|沈阳-天津
|8
|河北
|秦皇岛市
|抚宁服务区
|G0111
|天津-沈阳
|9
|河北
|秦皇岛市
|昌黎服务区
|G0111
|秦皇岛-天津
|10
|河北
|沧州市
|东光服务区
|G3
|台北-北京
|11
|河北
|廊坊市
|廊坊服务区
|G95
|涿州-廊坊
|12
|湖南
|长沙市
|横市服务区
|S71
|益阳-娄底
|13
|湖南
|郴州市
|桂东服务区
|G0422
|平江-汝城
|14
|湖南
|娄底市
|桥头河服务区
|S50
|娄底-长沙
|15
|山西
|晋城市
|高平服务区
|G55
|广州-二连浩特
|16
|山西
|吕梁市
|吴城服务区
|G20
|青岛-银川
|17
|辽宁
|沈阳市
|康平服务区
|G25
|铁岭-朝阳
|18
|辽宁
|葫芦岛市
|塔山服务区
|G1
|沈阳-北京
|19
|河南
|漯河市
|漯河服务区
|G4
|香港澳门-北京
|20
|河南
|三门峡市
|豫陕界服务区
|G30
|霍尔果斯-连云港
|21
|四川
|绵阳市
|新安服务区
|G5
|绵阳-广元
|22
|四川
|凉山彝族自治州
|菩萨岗服务区
|G5
|西昌-雅安
|23
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|西安-韩城
|24
|陕西
|渭南市
|澄城服务区
|G5
|韩城-西安
|25
|黑龙江
|绥化市
|安达服务区
|G10
|哈尔滨-大庆
|26
|江苏
|无锡市
|宜兴太湖服务区
|G25
|南京-杭州
|27
|安徽
|蚌埠市
|禹会服务区
|G3
|合肥-徐州
|28
|广东
|韶关市
|城口停车区
|G0422
|武汉-深圳
|29
|甘肃
|酒泉市
|酒泉服务区
|G30
|新疆-兰州
|30
|宁夏
|吴忠市
|马儿庄服务区
|G2012
|中卫-盐池
IT之家注意到，根据交通运输部的预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。
每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。
10 月 5 日和 6 日是返程核心时段，高速公路充电车辆将大幅增加。充电高峰时段为 10 月 5 日的 11 时至 21 时，10 月 6 日的 10 时至 22 时。