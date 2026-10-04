10 月 5 日高速服务区充电特别繁忙清单公布，主要集中河北、湖南、山西等省份

IT之家 10 月 4 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 5 日，全国高速公路预计有 30 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、湖南、山西等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。

IT之家整理如下：

序号 省份 所在城市 服务区名称 编号 方向 1 河北 唐山市 唐海服务区 G0111 天津-沈阳 2 河北 唐山市 唐海服务区 G0111 沈阳-天津 3 河北 唐山市 唐山服务区 S0105 唐山-天津 4 河北 唐山市 乐亭服务区 G0111 秦皇岛-天津 5 河北 唐山市 乐亭服务区 G0111 天津-秦皇岛 6 河北 秦皇岛市 昌黎服务区 G0111 天津-秦皇岛 7 河北 秦皇岛市 抚宁服务区 G0111 沈阳-天津 8 河北 秦皇岛市 抚宁服务区 G0111 天津-沈阳 9 河北 秦皇岛市 昌黎服务区 G0111 秦皇岛-天津 10 河北 沧州市 东光服务区 G3 台北-北京 11 河北 廊坊市 廊坊服务区 G95 涿州-廊坊 12 湖南 长沙市 横市服务区 S71 益阳-娄底 13 湖南 郴州市 桂东服务区 G0422 平江-汝城 14 湖南 娄底市 桥头河服务区 S50 娄底-长沙 15 山西 晋城市 高平服务区 G55 广州-二连浩特 16 山西 吕梁市 吴城服务区 G20 青岛-银川 17 辽宁 沈阳市 康平服务区 G25 铁岭-朝阳 18 辽宁 葫芦岛市 塔山服务区 G1 沈阳-北京 19 河南 漯河市 漯河服务区 G4 香港澳门-北京 20 河南 三门峡市 豫陕界服务区 G30 霍尔果斯-连云港 21 四川 绵阳市 新安服务区 G5 绵阳-广元 22 四川 凉山彝族自治州 菩萨岗服务区 G5 西昌-雅安 23 陕西 渭南市 澄城服务区 G5 西安-韩城 24 陕西 渭南市 澄城服务区 G5 韩城-西安 25 黑龙江 绥化市 安达服务区 G10 哈尔滨-大庆 26 江苏 无锡市 宜兴太湖服务区 G25 南京-杭州 27 安徽 蚌埠市 禹会服务区 G3 合肥-徐州 28 广东 韶关市 城口停车区 G0422 武汉-深圳 29 甘肃 酒泉市 酒泉服务区 G30 新疆-兰州 30 宁夏 吴忠市 马儿庄服务区 G2012 中卫-盐池

IT之家注意到，根据交通运输部的预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。