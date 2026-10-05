海外消费者网购下单两次 AMD 锐龙 7 9850X3D 处理器，均被调包成十年前的酷睿 i3-3000 系列产品

IT之家 10 月 5 日消息，近日一名海外网友在亚马逊连续两次购买 AMD 锐龙 7 9850X3D 处理器，结果其购买的处理器均遭到调包，被换成了酷睿 i3-3000 系列处理器，引发社区热议。

据报道，Reddit 网友 BitProfessional3792 最初通过亚马逊官方商店购买了一颗 AMD 锐龙 7 9850X3D，但收到商品后发现处理器疑似遭到调包。商品外包装看起来正常，封条也没有破损，但盒内真正的处理器却被替换成了距今约 10 年的英特尔酷睿 i3-3000 系列产品。

对此，该网友认为“可能只是运气不好”，于是再次通过亚马逊下单购买一颗锐龙 7 9850X3D。为了防止再次出现问题，其在收货时全程进行录像。然而打开包装后，他发现商品竟然再次遭到调包，而且手法完全相同，盒内依旧是一颗英特尔酷睿 i3-3000 系列处理器。

最终，该网友对亚马逊失去信任，选择直接驾车前往当地 Best Buy 线下门店购买处理器。

该网友表示，两次购买总计花费约 1,600 美元（IT之家注：现汇率约合 10,737 元人民币），目前亚马逊正在处理相关退款事宜。不过，两次订单都以相同方式遭遇调包，也让部分网友怀疑问题可能出在仓储或物流环节，甚至不排除有人能够在官方发货流程中对商品进行替换。

还有网友注意到，两次商品包装盒上都贴有 LPN 标签。这类标签用于标记亚马逊退货商品，因此有观点认为，问题可能与退货商品重新进入库存的流程有关。例如有人截取退货商品包装，再放入其他处理器，以此绕过后续重新上架时的检查；也不排除商品在装箱或发货前遭到替换的可能。

目前尚无法确认具体的调包环节及责任方。不过，如果类似情况确实发生在仓储或物流环节，意味着相关流程存在较为严重的漏洞。由于 SSD、内存等小型且价值较高的电脑硬件同样容易被替换，此类问题也可能对其他高价值商品造成影响。至于亚马逊内部自动化系统是否存在可被利用的漏洞，目前同样没有确凿证据。