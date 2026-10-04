民众集体抵制数据中心，亚马逊 AWS 停止和政府签署保密协议

IT之家 10 月 4 日消息，亚马逊云服务（AWS）首席执行官马特 · 加曼（Matt Garman）表示，在为新建数据中心项目争取审批的过程当中，该公司已经停止与政府机构签署保密协议（NDA）。

加曼的这句话出自一篇篇幅较长的官方博客。在这篇博文当中，他试图回应社会各界针对数据中心普遍存在的质疑，并且论证数据中心实际上能够为地方社区带来益处。

保密协议正是民众抵制数据中心建设浪潮当中的一大焦点问题。例如环保活动人士艾琳 · 布洛科维奇（Erin Brockovich）近期就提到，民众针对数据中心最多的投诉集中在透明度问题。这类项目往往存在一套共性模式：“项目拿到许可之后才对外公布；开发方拒不回复当地居民的电话咨询；地方官员在周边民众还完全不知情的情况下，就先行签署了保密协议。”

受民间反对声音的影响，纽约已经宣布暂停大型数据中心审批，为期一年。据加曼称，眼下美国各地还有超过 100 项关于暂停审批数据中心的提案正在审议当中。

加曼提出：“如果这类限制政策正式落地，美国相当于在这场（AI 算力）竞赛当中给自己开出一张落败的罚单，其影响将会延续好几代人。作为一个国家，我们承受不起这样的局面。”

此外，加曼还试图破除流传较广的四大关于数据中心的误区：耗水量过大、推高居民电价、造成巨量污染排放、无法给所在社区带来收益。

他引用亚马逊自家的用水报告指出，“数据中心直接耗水量”仅占美国全部工业用水消耗量的 0.5%，“比高尔夫球场、扁桃种植以及许多其他行业低好几个数量级”。

英伟达此前曾宣称自家全新冷却系统几乎可以消除数据中心内部全部用水。然而和亚马逊的说辞类似，这类说法似乎忽略了发电以及芯片制造环节背后更广范围的水资源消耗。科研人员也表示，他们需要独立研究数据中心的水与能源消耗；目前无论是联邦还是各州层面，都没有强制科技企业上报相关数据的法规。

针对电价问题，加曼表示，只有部分建有大量数据中心的州出现电价上涨；另一些地区电价有所下降，或者至少涨幅更为平缓。他同时提出观点：“在电价上涨的部分地区，主要根源在于电网设施老旧；在新增算力需求到来之前，当地就缺少投资扩建。”

但与之相对，一家独立监督机构近期发布的看法是，在美国规模最大的电网体系当中，数据中心正是电价同比大涨 76% 的主要诱因。

至于污染排放问题 —— 美国全国有色人种协进会（NAACP）目前正就此起诉埃隆 · 马斯克旗下的 SpaceX 与 xAI。加曼抱怨，批评者总是拿数据中心许可文件上面写明的最大允许排放值说事。举个例子，亚马逊计划落地于得克萨斯州的一处数据中心，许可的二氧化碳年排放上限为 3300 万吨，该数值超过美国境内任何一座发电厂。

“但事实是，数据中心的备用发电机组几乎不会实际启动运行。”加曼写道，“发电机组 99.9% 的时间都处于闲置状态（每年大约仅运行 10 小时，大多只是开展强制性维护测试）。”

谈及社区收益这一部分，加曼明确写道：“我们在项目合作当中，已经不再和各级政府机构签署保密协议。”除此之外他还补充：“过去三年，亚马逊已经向国内建有重要数据中心的各地社区累计投入超过 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.2 亿元人民币）。”

这样的表态是否足以打消地方民众的疑虑？或许还远远不够。Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）近期提出，当下社会对于 AI 的抵制本质上属于一场信任危机。民众普遍认为政府与科技企业总是“想方设法琢磨出新的法子损害普通人的利益”。与此类似，撰稿人贾斯敏 · 孙（Jasmine Sun）也提到，当反对建设数据中心的居民听完科技企业的解释之后，他们的反应往往依旧是：“我不相信他们。”