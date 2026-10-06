tvOS 27.2 代码显示苹果 Apple TV 4K（第四代）将支持 Siri AI 和 Apple Intelligence

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 5 日）发布博文，通过挖掘 tvOS 27.2 Beta 3 更新代码，发现新的线索，表明苹果 Apple TV 4K（第四代）将支持 Siri AI 与 Apple Intelligence。

代码显示，系统设置应用中新增“改进 Siri 与 Apple Intelligence”开关，允许用户授权苹果收集其与 Siri、听写及翻译功能的文本和音频交互数据，用于改进基础模型。

该隐私披露文本与其他支持 Apple Intelligence 的苹果设备一致。不支持该功能的设备仅显示“改进 Siri 与听写”选项。

IT之家援引博文介绍，tvOS 27.2 同时引入全新 Siri Messages UI 框架，暗示未来 Apple TV 可显示信息内容。Siri 或能读取发送至关联 iPhone 的消息，并在电视屏幕上提供智能回复选项。当前 Apple TV 上的 Siri 不支持收发或读取信息，该框架很可能专用于 Siri AI 功能。

硬件方面，苹果正研发配备 8GB 或 12GB 内存、搭载 A19 或 A19 Pro 芯片的 Apple TV 版本。此类配置足以支持设备端 Siri AI 功能运行。

多方消息指出，新款 Apple TV 最早可能于 10 月 13 日发布。此次系统测试版的更新节奏与硬件泄露信息相互印证，显示苹果正加速推进 Apple Intelligence 向客厅场景扩展。