谷歌有望升级 Call for Me 功能：Gemini 将支持代用户拨打私人亲友电话

IT之家 10 月 6 日消息，有多少通电话，仅仅因为要跟其他人沟通实在太过麻烦，你就一拖再拖？人工智能早已承诺，会帮我们把生活里大量费力不讨好的杂事实现自动化。对于一部分人来说，其中最有吸引力的设想或许就是由 AI 替我们打电话。谷歌刚刚在 Pixel 11 系列手机上推出了“代我通话（Call for Me）”功能，而现在有迹象表明，这项功能可能将迎来一次重大功能拓展。

据IT之家了解，目前的代我通话专门设计用于拨打各类商户电话，它可以耐心听着等待接通的背景音乐，协助完成预约之类的事务。

听上去很不错，不过这项功能的适用范围还相当有限。既然 Gemini 属于通用大语言模型，何不进一步放开能力，把代我通话拓展，支持拨打亲友的私人电话呢？在查看部分新版更新内容时，Android Authority 找到了早期线索，显示谷歌似乎正打算实现这一点。

从介绍界面上“妈妈”和“约翰”这两个示例就能够看出，这一版本的代我通话显然不再仅限于和商户沟通。Gemini 在这类通话当中可以执行的任务看起来仍会受到一定约束，大多只负责转达信息或是开展简单问询。但不难想象，遇到有些人很不爱回复短信的时候，这项功能就会十分好用。

当然，并不是所有人都愿意和一台机器通话。Gemini 看上去也会提供相应选项，允许用户拒绝接收这类由 AI 代为打出的电话。

除了代我通话的能力升级之外，外媒还发现了应用操作的细化权限设置，也就是上面第三张截图里可以看到的新增写入与删除板块。目前该模块显然仍处在开发阶段，各项选项还无法正常运行。

至于升级后的代我通话功能，尚且无法确定谷歌究竟会在何时正式上线该功能（甚至不能确定谷歌是否真的会推出）。