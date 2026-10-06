苹果在 Safari 中测试代码，追踪谷歌推广 Chrome 的行为

IT之家 10 月 6 日消息，苹果或许正准备追踪谷歌在用户使用 Safari 浏览器浏览网页时向用户推广 Chrome 或者谷歌应用的行为，同时记录用户对这类推广内容的反应。

据 9to5Mac 报道，自 iOS 27.2 第二个测试版起，苹果已经开始在 Safari 当中测试一段代码。该代码可以识别谷歌是否在搜索页面弹出横幅广告，用以推广 Chrome 浏览器或者谷歌应用，同时还能够记录用户是否和这些推广内容产生交互。

尽管这并不代表苹果会在 iOS 27.2 正式版当中上线这项遥测功能，但至少说明苹果正在试验一套统计方式，统计谷歌向 Safari 用户推广自家应用的频次，以及用户对此作出何种反馈。

目前尚不清楚苹果测试这项功能的初衷。不过新增这段代码的背景是，监管机构正在加大对 Safari 与其竞品浏览器之间竞争状况的审查力度，其中就包括用户是如何被引导转向 Chrome 这类替代浏览器的。

以英国为例，谷歌专门拿出自己向 iPhone 用户推广 Chrome 的相关举措作为证据，以此证明自身仍在和 Safari 开展竞争；与此同时监管部门也在核查，两家企业之间的搜索协议是否削弱了双方在浏览器业务上开展竞争的动力。

而在欧盟地区，苹果同样需要遵守《数字市场法案》当中有关浏览器选择与默认设置的相关规定。此前欧盟委员会已经就苹果的 Safari 浏览器选择界面是否符合法规开展过调查。

因此，苹果收集并使用这部分数据究竟是出于自身利益考量，还是用来应对监管机构针对浏览器竞争日趋严格的审查，目前仍有待观察。

从这段代码可以确认的是，苹果已经在 Safari 内部搭建好检测并记录上述交互行为的机制。这套系统的工作逻辑如下：Safari 会向特定的谷歌主页以及搜索结果页面注入一段 js 脚本，该脚本会搜寻页面上可见的推广横幅以及其他页面元素，也就是谷歌用来引导用户打开或者安装 Chrome、谷歌应用的内容。

之后 Safari 会检索和这两款应用相关的各类链接，包括应用自定义 URL 跳转协议以及应用商店 ID。一旦识别到推广内容，系统便可以记录若干事件，包括横幅是否成功展示、用户是否处于谷歌账号登录状态，还有用户是否点击了该推广内容。借此苹果就可以把用户行为划分为接受推广或是关闭忽略推广两类，并保存对应的记录结果。

IT之家注意到，截至 iOS 27.2 第三个测试版以及 Safari 27.2 测试版，苹果还没有对外公开介绍这项功能。