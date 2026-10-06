微软工程师回应“Win10/Win11 不适合开发”论调，称其开发者规模超 macOS / Linux

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 5 日）发布博文，报道称微软杰出工程师大卫 · 福勒（David Fowler）回应“Windows 系统不适合开发者”论调，称使用 Windows 10/Windows 11 等 Windows 系统的开发者多于其他操作系统。

创业者迈克尔 · 乔姆斯基（Michael Chomsky）昨日在 X 平台发布推文，称：“人生苦短，[应用开发] 何必浪费时间在 Windows 用户身上”。IT之家发稿前，该推文查看量超过 2.7 万。

在微软工作超 18 年的福勒反驳上述观点，表示：“这只是为了博眼球的标题党，实际上使用 Windows 的开发者数量，比其他任何操作系统都多”。Windows 覆盖企业办公、.NET、C#、Visual Studio 和游戏开发等场景，相关设备价格区间也更广。

该媒体援引 Stack Overflow 2025 年开发者调查显示，Windows 是专业开发者使用率最高的操作系统，占 49.5%（各系统占比相加并非 100%，部分开发者使用多个系统）。macOS 占 32.9%，Ubuntu 占 27.7%，WSL 占 16.8%，Windows 环境之外的 Linux 占 16.7%。