微软工程师探究 Win11 滚动条“Shift+ 点击”直达操作，因生态碎片化应用无法完全支持

IT之家 10 月 3 日消息，微软资深 Windows 工程师 Raymond Chen 于 9 月 22 日在其 The Old New Thing 博客上发布博文，指出用户无需拖动滑块，按住 Shift 键并点击滚动条任意位置，滚动条滑块即直接移动到该位置。

Chen 表示在 Windows 7 和 Windows 2000 系统上，微软都在滚动条上添加了右键菜单，提供七项功能选项。菜单包含四项匹配现有鼠标操作的功能、两项匹配键盘操作的功能，以及一项全新功能“滚动到此处”（Scroll Here）。

菜单选项 鼠标操作 键盘操作 滚动到此处 拖动滑块至指定位置 — 顶部 拖动滑块至起始位置 Home 底部 拖动滑块至末端位置 End 上一页 点击上方空白区域 PgUp 下一页 点击下方空白区域 PgDn 向上滚动 点击向上箭头 ↑ 向下滚动 点击向下箭头 ↓

“滚动到此处”选项可以让用户无需拖拽滑块至目标点，直接右键点击目标位置后选择该选项。同期新增另一隐藏快捷方式：按住 Shift 键点击滚动条，滑块将直接跳转至点击位置。该操作无需打开右键菜单，操作路径更短，但知晓者较少。

不过，该快捷方式并非在所有应用中均可用。传统 Win32 滚动条控件支持相关功能；Electron 及其他基于 Web 的应用通常使用 Chromium 滚动条，支持 Shift+ 点击，但不提供传统右键菜单。

WPF 的 XAML 框架同时支持右键菜单和 Shift+ 点击；WinUI 的 XAML 框架则两者均不支持。Qt 框架的行为取决于开发者启用的滚动条功能。

操作方式 功能说明 支持框架 点击上 / 下箭头 向上或向下滚动一行 Win32、所有框架 点击滑块与箭头之间区域 向上或向下滚动一页 Win32、所有框架 拖拽滑块 将滑块拖至目标位置 Win32、所有框架 右键点击滚动条 → 选择菜单项 弹出七项功能菜单（顶部、底部、上一页、下一页、滚动到此处等） Win32、WPF XAML 按住 Shift 点击滚动条 滑块直接跳转至点击位置 Win32、Electron / Chromium、WPF XAML、Qt（可配置） 中键点击滚动条（Qt 专属） 启用中键跳转功能 Qt（需开发者启用）

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