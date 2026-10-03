告别冗长路径：微软 Win11 用“~”简化 AppData 等目录访问

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 2 日）发布博文，报道称在 Windows 11 Build 26340.9596 预览版中，微软为文件管理器新增“~”（波浪号）快捷路径支持。

用户输入“~”即可直达个人账号文件夹，例如输入“~\AppData”等路径可直接访问其子目录，无需键入“C:\Users\ 用户名”等完整路径。

IT之家援引博文介绍，该语法源自 Linux、WSL、Git 及各类类 Unix shell 的长期约定，其中“~”代表当前用户的主目录（home directory）。

在现有 Windows 体系中，用户可通过环境变量“%USERPROFILE%”实现类似效果，例如输入“%USERPROFILE%\AppData”。新方案以“~\AppData”替代，字符更少、输入更短，并在多账户切换场景下保持通用，无需记忆具体账户名。

目前该功能仅限 Windows 11 Insider Experimental Preview Build 26340.9596 使用，尚未进入稳定版或公众预览通道。若后续顺利推送至正式版，预计将成为开发者、系统管理员及高级用户日常操作中的高频快捷方式。