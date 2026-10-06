微软 Win11 逐步淘汰传统打印机驱动，旧设备恐面临兼容性挑战

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 hardwareluxx 昨日（10 月 5 日）发布博文，报道称在 Windows 11 系统中，微软正在推进 Windows Ready Print，可能会导致部分老式 USB 打印机、以及依赖专用驱动的多功能设备出现兼容性故障。

IT之家曾于今年 6 月报道，自 Windows 11 26300.8553 版本开始，微软将“现代打印平台”（Modern Print Platform）更名为 Windows Ready Print，并同步引入驱动程序选择控制，为用户和 IT 管理员提供更简单、更可靠的现代化打印体验。

本次调整意味着微软将 Windows 打印系统从厂商专用驱动转向标准化协议，逐步减少 HP、Canon、Epson 和 Brother 等厂商专用驱动的依赖。新架构以 Internet Printing Protocol（IPP）为基础，让 Windows 通过统一协议识别和管理打印机。

传统打印机驱动（v3/v4）由设备厂商提供，负责让 Windows 识别打印机，并调用其专属功能，例如分页、装订、墨水管理和扫描控制。v3 与 v4 是 Windows 打印驱动的两类架构，较旧办公设备通常依赖这类驱动完成完整功能。

在调整步骤方面：

微软已于 2026 年 1 月 15 日开始，原则上不再通过 Windows Update 方式，向 Windows 11 和 Windows Server 2025 发布新打印机驱动；

并于 2026 年 7 月 1 日开始，系统优先使用内置 IPP 驱动。

最终阶段计划于 2027 年 7 月 1 日实施，届时第三方驱动程序更新将仅限于安全修复。现有驱动程序仍可使用制造商提供的软件包手动安装，前提是制造商决定继续支持旧版驱动程序。

现有驱动仍可继续使用，厂商也可在个案审核后提供更新，微软表示的仍允许发布安全修复，但会收窄传统驱动的新增支持范围。

Windows Protected Print Mode（受保护打印模式）会进一步限制驱动来源。该模式只接受 Windows 提供的打印基础设施，并阻止厂商专用驱动加载。微软目前尚未公布其默认启用时间。

该媒体指出，在微软推进 Windows Ready Print 过程中，老旧 USB 打印机面临较高的风险。若设备同时不支持 IPP、IPP over USB 或 Mopria，启用受保护打印模式后，系统可能无法识别设备，或只能保留部分功能。

Mopria 是面向打印与扫描设备的行业标准和认证体系。通过 Mopria 认证的打印机通常支持统一的发现、连接和打印流程。

用户目前仍可关闭 Windows Protected Print Mode，并安装旧版驱动。关闭该模式后，设备可能继续工作，但无法依赖自动更新，驱动与后续 Windows 版本的兼容性也将取决于厂商维护。