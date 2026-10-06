华为余承东官宣鸿蒙出海：正在考虑未来逐步将 HarmonyOS 推向全球市场

IT之家 10 月 6 日消息，华为海外 X 账号今日（10 月 6 日）发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东与多家国际媒体的记者就华为消费者业务及 HarmonyOS 生态系统进行了交流。

余承东表示，自己于 1993 年加入华为，那是 33 年前的事了。当时，公司只有几百名员工。目前，华为拥有超过 20 万名员工，其中近一半从事研发工作。

2007 年至 2025 年底，华为在研发方面投入了超过 1.8 万亿元人民币。早期，华为将约 10% 的年收入再投资于研发；近年来，这一比例已跃升至 20% 以上。

余承东还提到，自 2019 年以来，华为克服了许多困难以求生存。华为与国内供应链合作，依靠本土技术和能力制造先进芯片、自行设计了操作系统、开发了基础工具和软件，逐步建立起国内供应链。2023 年，华为重新开始在国内生产智能手机所用的芯片。“有了这些芯片和 HarmonyOS，并依靠中国国内的供应链、材料和工艺节点，华为基本上摆脱了对美国技术的依赖。”

余承东表示，华为于 2019 年开始开发 HarmonyOS。在此之前，华为是安卓社区以及整个安卓生态系统的重要贡献者。经过数年的努力，目前已有超过 9000 万台设备（包括智能手机、PC 和平板）运行在 HarmonyOS 6 和 HarmonyOS 7 上，预计这一数字将在今年年底前达到 1 亿。

他还特别提到：“开发操作系统绝非易事，最棘手的是应用开发和生态系统建设。之前还有其他大型公司尝试过，比如微软的 Windows Phone、三星的 bada OS 和诺基亚的塞班，但他们未能成功。尽管我们在很多年后才做到这一点，但我们已经成功了。我认为这确实是非常难以实现的。”

HarmonyOS 生态系统中的应用和服务数量已超过 45 万个，全球注册开发者数量已达 1100 万，拥有超过 2.3 万个应用创新合作伙伴。

IT之家注意到，余承东还宣布，正在考虑未来逐步将 HarmonyOS 推向全球市场。“不过这只是我们的初步计划。我们会慢慢来，一步步来。”

对于海外市场的战略，余承东表示自 2019 年以来，华为的智能手机业务受到了重大影响，全球市场份额曾是第一，但现在每年仅在中国以外销售几百万台智能手机。所以华为正逐步回归海外市场。不过，华为的某些类型产品在中国以外销量相当不错，在可穿戴设备领域，华为在中国及全球市场份额均位居第一。此外，创新产品如 TWS 耳机的市场份额增长迅速，已在许多国家销量登顶。