离 1 亿再进一步！华为余承东官宣鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端设备数突破 9000 万

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端设备数突破 9000 万。

据IT之家此前报道，在今年 3 月的直播中，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东透露，鸿蒙系统用户规模正经历急剧增长，预计将在今年冬季前突破 1 亿大关。而在当时，搭载鸿蒙 5 和鸿蒙 6 的终端设备数量就已突破了 4700 万台。

HarmonyOS 6 于 2025 年 6 月 20 日在华为开发者大会 HDC 2025 上正式发布。2026 年 3 月 22 日，华为终端 BG 首席执行官何刚曾宣布搭载 HarmonyOS 5 及 HarmonyOS 6 的终端设备数突破 5000 万台。2026 年 6 月 12 日，余承东在 HDC 2026 上同时宣布，开源鸿蒙（OpenHarmony）生态设备超 13 亿台。

据华为官网披露，截至 2026 年 6 月，全球鸿蒙开发者规模已超 1100 万，华为应用市场可获取的鸿蒙应用与服务数量突破 38 万。第三方数据显示，鸿蒙已稳居中国第二大智能手机操作系统，2026 年第一季度在中国智能手机市场份额达 19%。