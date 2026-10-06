英伟达发布 617.42 Game Ready 显卡驱动：优化《使命召唤：现代战争 4》等新作

IT之家 10 月 6 日消息，英伟达 GeForce Game Ready 驱动 617.42 正式发布，本次驱动为多款支持 DLSS 和 RTX 技术的新作提供优化，同时修复了已发现的游戏崩溃问题。

IT之家附官方公告链接（https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/call-of-duty-modern-warfare-4-star-wars-galactic-racer-game-ready-driver/）。

新游戏支持与性能优化

为《使命召唤：现代战争 4》《星球大战：银河赛车手》《龙之信条 2：黑暗觉醒》《微软模拟飞行 2024》《Valor Mortis》提供游戏优化支持，上述游戏均支持 DLSS 和 RTX 技术

问题修复

修复《刺客信条：影》在升级到 616.56 驱动后长时间游戏可能崩溃闪退到桌面的问题 [6685219]

已知问题

本次通用问题修复无内容更新

本次驱动为正式版 Game Ready 驱动，适用于全系列 NVIDIA GeForce 显卡，用户可通过 NVIDIA App 或官网下载更新。

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