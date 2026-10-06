叫板 DeepSeek、Kimi，英伟达投资的 Reflection AI 发布旗下首款开放权重 AI 模型 Beam

IT之家 10 月 6 日消息，由英伟达投资的初创企业 Reflection AI 于当地时间周一推出了自家首款开放权重大模型 Beam。这家初创公司希望在代码编写与智能体任务领域，同 DeepSeek、Kimi 等中国 AI 模型展开竞争。

Reflection AI 表示，Beam 在性能上可以对标中国 AI 初创企业智谱 AI（Z.ai）的 GLM‑5.2；在代码以及智能体任务方面，该模型的性能正逐步逼近千问 3.8‑Max（Qwen3.8‑Max）。

这家初创公司称，Beam 的总参数量达到 5010 亿；参数量也就是决定 AI 系统如何处理信息的变量。不过该模型属于稀疏激活架构，每处理一项任务只会激活 230 亿参数。每次仅启用网络当中的一部分，以此实现更快的推理速度，同时降低运行成本。

作为对比，智谱 AI 的 GLM‑5.2 总参数量约为 7440 亿，激活参数量为 400 亿。

就在该模型发布之际，美国各家科技企业正力图抵御来自中国开放权重模型带来的竞争压力。这类模型成本更低、可定制性更强，代码生成能力几乎已经能够赶上 OpenAI 与 Anthropic 的头部模型。

据IT之家了解，Reflection AI 由前 DeepMind 研究人员米沙 · 拉斯金（Misha Laskin）与约安尼斯 · 安东诺格鲁（Ioannis Antonoglou）在 2024 年创立。该公司主要开发软件开发自动化工具，软件开发自动化也是当下增长十分迅速的一类 AI 落地场景。

今年早些时候，Reflection AI 已经和 SpaceX 达成合作协议，可以在埃隆 · 马斯克执掌的 SpaceX 的 Colossus 2 数据中心获取额外的算力资源。