iFixit 拆解苹果 Apple Watch Series 12：电池更易拆，屏幕仍是维修难点

IT之家 10 月 7 日消息，国外维修团队 iFixit 昨日（10 月 6 日）发布视频，拆解苹果 Apple Watch Series 12 与 Apple Watch Ultra 4 两款智能手表，最终打出 4/10 可维修得分。

报告显示，两款手表的屏幕均采用胶合固定，内部维修通常需要先拆下屏幕，IT之家附上拆解视频如下：

Apple Watch Ultra 4 配备 2.444 Wh 电池，高于 Ultra 3 的 2.313 Wh。更换电池仍需拆卸屏幕，机身底部的 4 颗螺丝只能打开后盖传感器组件，并接触机身上的 S11 芯片。

拆下屏幕后，Ultra 4 的电池与显示屏按压式连接器相对容易处理。但拆屏过程需要避开下方柔性排线，否则可能损坏内部连接结构。iFixit 最终给 Ultra 4 评出 4/10 分。

Apple Watch Series 12 采用 1.461 Wh 电池，高于 46 毫米 Series 11 的 1.403 Wh。苹果加入拉伸释放粘合剂和拉片，简化电池拆卸步骤。

Series 12 仍需先撬开胶合屏幕，才能进入内部。iFixit 拆解人员指出，该机屏幕周围的间隙比 Ultra 4 更紧，拆卸时需要更大力度，也增加屏幕受损风险。

苹果还将旧型号使用的 ZIF 连接器和胶带，替换为更简单的按压式连接器。由于更换屏幕时需要取出电池，屏幕维修与电池拆卸被绑定在同一流程中。