消息称苹果 10 月推 2 波新品上市：M6 iMac、首款触控 MacBook 等

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 6 日）发布博文，报道称苹果公司本月（2026 年 10 月）有望分 2 波推出诸多新产品，第一波聚焦智能家居产品，第二波主角是 Mac 系列，预估为 10 月最后 1 周。

IT之家此前援引彭博社马克 · 古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果公司有望于 10 月 13 日发布其首款智能家居中枢（Home Hub）、Apple TV 4K（第四代）等产品。

而最新消息称苹果公司可能会在 10 月最后一周（26 日周一到 31 日周六），发布另一批新产品，预估聚焦 Mac 系列产品。

在产品方面，其主角是苹果首款触控 MacBook，现有爆料信息称该产品上市后名为“MacBook Ultra”，采用 OLED 显示屏，并采用更轻薄的机身设计。

苹果还可能发布搭载 M6 芯片的入门款 14 英寸 MacBook Pro，以及搭载 M6 芯片的新款 iMac。

苹果此前已宣布，搭载 M5 Ultra 芯片、配备 512GB 内存的高端 Mac Studio 配置将于 10 月下旬上市。该产品可能与 10 月最后一周的 Mac 新品发布安排重叠。

新款 iPad mini 也预计在 10 月亮相。相关信息显示，该产品可能配备 OLED 显示屏、A20 Pro 芯片、横向前置摄像头和重新设计的扬声器系统。