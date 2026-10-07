LibreOffice：短期内默认版本不内置 AI 功能，用户可通过扩展自行接入本地模型

IT之家 10 月 7 日消息，如果你正在寻找一款不使用人工智能的文档编辑软件，LibreOffice 或许正是适合你的选择。

开发这款开源文档编辑软件 LibreOffice 的非营利机构文档基金会（The Document Foundation），于本周在一篇博客文章中表示，该机构并非一味排斥人工智能，但在可预见的未来，“不会”在自家软件当中加入人工智能功能。

这篇博客发布的几周之前，也就是八月下旬，LibreOffice 刚刚推出了最新版本。当时这家非营利组织就已经重申，这套软件“不包含任何生成式人工智能功能”。

LibreOffice 当时称，这是一项“经过慎重考量的设计定位”，目的是确保用户的文档不会被上传至服务器进行处理，软件运行的任何环节都不需要联网。该非营利机构补充，有数千万个人用户与各类机构正在使用这款软件，用户应当始终掌握自己的数据。

该机构表示：“任何处理机密信息、法律特许保密资料或是个人数据的机构，都需要清楚这些数据的去向。能够通过审计核查的唯一保障，就是数据始终保留在本机设备之内，不外泄出去。”

LibreOffice 同时提到，如果用户仍有使用人工智能工具的需求，可以自行安装软件扩展插件，把文档编辑器和本地人工智能模型对接起来。

IT之家注意到，该软件选择不内置人工智能功能，和当下许多软件厂商的流行趋势背道而驰。如今不少厂商一味堆砌各类人工智能功能，甚至不惜损害用户的使用体验。现代软件出现所谓的“劣化现象”：大量加入聊天机器人、人工智能助手这类多余且臃肿的功能。受此影响，已经有一部分开发者开始开发或者增设相关功能，用来屏蔽、彻底移除软件内的人工智能模块。

人工智能工具往往需要把用户的数据上传到远端服务器完成处理，而用户无法管控这些数据的存储方式以及保存时长。

LibreOffice 表示，目前还没有任何一套集成方案可以全部满足它提出的各项条件，例如保证用户的数据保留在本地设备，同时不单一依赖某一家人工智能服务商等。该机构对于在软件内加入人工智能功能的标准，并不等于“彻底否决人工智能”。这项决定是基于现阶段技术现状做出的评估，而不是对人工智能行业本身的价值下定论。

LibreOffice）在博客文章中写道：“在此之前，软件默认安装版本不会内置任何形式的人工智能；希望接入人工智能功能的用户可以使用扩展插件。同时我们也会持续密切跟踪这项技术的实际发展走向。”