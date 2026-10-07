消息称 SpaceX 计划募资 400 亿美元，用于采购英伟达 AI 芯片

IT之家 10 月 7 日消息，据《金融时报》报道，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 正计划募资 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,685.79 亿元人民币）。本轮融资由阿波罗全球管理（Apollo Global Management）牵头，资金将用于采购英伟达芯片。这家同时涉足人工智能与火箭业务的企业正在加大投入，押注该芯片厂商的先进技术。

据知情人士透露，该公司计划通过银行贷款筹集约 100 亿美元（现汇率约合 671.45 亿元人民币），再发行 300 亿美元（现汇率约合 2,014.34 亿元人民币）投资级债券，以此为这笔规模巨大的芯片采购订单提供资金。

知情人士称，私募资本集团阿波罗预计将牵头本次交易，并协助向广泛的投资者群体销售这批债券。太平洋投资管理公司（Pimco）也属于少数几家正在洽谈参与出资的贷方机构。这笔交易预计将于 2027 年完成。

SpaceX 的融资计划表明，当下市场正在筹措巨额资金，投向支撑人工智能发展的数据中心、芯片以及其他基础设施。

得益于 BBB 的信用评级（投资级当中倒数第二档），保险以及养老基金可以购买 SpaceX 的债券。这类基金一般很少配置垃圾级债券。

此前马斯克已经表态，要在自己的人工智能项目上继续深度使用英伟达的技术。如若本次融资落地，SpaceX 与英伟达之间的合作关系将会进一步深化。对于英伟达而言，这同样是一次利好。目前有越来越多芯片厂商试图挑战它在高端半导体领域的统治地位。

“我们决定完全基于英伟达开展建设，因为我们认为 Vera Rubin 架构是最出色的架构。”马斯克在 8 月 SpaceX 的业绩电话会议上谈及英伟达这套尖端人工智能平台时说道，“我们认为它是性能最优的 AI 计算系统，同时我们十分珍视和英伟达在多个层面开展的密切协作与伙伴关系。”

SpaceX 在 6 月完成 860 亿美元（现汇率约合 5,774.44 亿元人民币）首次公开募股之后不久便拿到了投资级信用评级。时隔不到两周，该公司就发行了 250 亿美元（现汇率约合 1,678.62 亿元人民币）高等级债券。但此后数日这批债券出现抛售行情，市场担忧该企业债务持续走高，同时资本开支数额巨大。

MarketAxess 的数据显示，SpaceX 将于 2056 年到期的债券目前交易价格大约为面值的 85 美分（现汇率约合 5.7 元人民币），收益率比美国国债高出约 2.27 个百分点，收益率水平已经接近垃圾债券。

过去，马斯克这边有限的财务信息披露状况，使得一部分投资者不愿投资 SpaceX 的债券。

此前 SpaceX 接触过一些投资者，希望为这笔数十亿美元规模的芯片采购项目筹措资金。相关投资者表示，当时他们只拿到一份简短的两页项目备忘录；备忘录上配有外太空的图片，只用一个箭头标注说明，公司准备“在宇宙某处”修建数据中心。

一名相关人士说道：“我们拿着这种材料怎么去提交内部投资委员会（IC）审批？”这里所说的内部投资委员会就是负责审批各项交易的内部机构。

阿波罗旗下信贷业务总规模达到 8,000 亿美元（现汇率约合 5.37 万亿元人民币），向高评级企业发放贷款已经成为这项业务的一大支柱。该公司曾经牵头完成多笔数十亿美元级别的融资交易，合作企业包括英特尔以及拜耳。阿波罗旗下寿险与年金子公司阿西尼（Athene）通常会认购其中很大一部分债券。

今年 6 月，阿波罗还牵头完成一笔 350 亿美元（现汇率约合 2,350.06 亿元人民币）的芯片融资交易，采购的是英伟达竞争对手博通（Broadcom）的处理器。该笔交易在当时是规模最大的一笔私人信贷交易。

8 月，英伟达对外宣布，正在和华尔街多家头部机构搭建规模 5,000 亿美元（现汇率约合 3.36 万亿元人民币）的融资平台；已经和阿波罗、贝莱德（BlackRock）、黑石（Blackstone）、布鲁克菲尔德（Brookfield）、高盛（Goldman Sachs）以及 KKR 签署谅解备忘录。

该财团计划设立第三方资金池，用于采购英伟达芯片，并且扩大人工智能基础设施建设，以此帮助规模较小的客户降低借贷成本；英伟达方面有可能为最高相当于芯片价值 25% 的部分提供信用兜底。