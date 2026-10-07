苹果 iOS 27.2 Beta 3 用户反馈汇总：运行更流畅、改善蜂窝网络连接等

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 macobserver 昨日（10 月 6 日）发布博文，梳理了 Reddit 社区、X 平台等用户反馈，盘点了 iPhone 18 Pro 等用户对 iOS 27.2 Beta 3 更新的反馈。

一、优化辅助触控（AssistiveTouch）与钱包（Wallet）卡顿问题

一位 iPhone 用户反馈，在升级前使用辅助触控与钱包时会出现卡顿情况，不过在升级到 iOS 27.2 Beta 3 更新之后，延迟问题已消失。

IT之家注：辅助触控可将硬件按键和复杂手势替换为屏幕菜单。对于配备 Face ID 的 iPhone，用户还能通过辅助触控确认 Apple Pay 交易，无需双击侧边按钮。

二、Siri 仍然无法找到邮件

一名测试人员在 iOS 27.2 Beta 3 讨论帖中描述：向 Siri 请求定位邮件后，系统可能返回空结果，即便该邮件在邮件应用中可见。

该问题尚未被苹果列为已修复项，也未出现在公开发布说明中，目前仍属个别测试反馈，影响范围、触发条件与涉及账户类型均未明确。

三、运行更流畅

iOS 27.2 Beta 3 发布后，部分 ProMotion iPhone 用户反馈，新版较 Beta 2 显著流畅。不过该媒体也指出，评论中“更流畅”“响应更快”等描述属主观感受，无法区分差异源于系统、特定应用还是使用习惯。

四、修复 AirPlay 设备菜单跳动的问题

用户反馈 iOS 27.2 Beta 3 修复了 AirPlay 设备选择器在加载过程中出现跳动的界面故障，降低用户误触错误设备的风险。

该问题会导致可用设备列表在显示过程中突然移动，用户可能误点到错误的扬声器或电视。一位参与 Beta 3 社区讨论的测试者表示，此前 AirPlay 第一个选项会部分显示在屏幕外，随后才移动到正确位置。该用户报告称，更新至 Beta 3 后菜单显示保持稳定。

五、改善蜂窝网络连接

一名 iPhone 用户在安装 iOS 27.2 Beta 3 后，报告蜂窝网络性能有所提升。

六、修复了应用切换动画错误

苹果发布 iOS 27.2 Beta 3 后，测试者称应用切换器动画错误不再出现。一名测试者表示，安装 Beta 3 后，应用切换器中的视觉故障暂时消失。

早期用户反馈显示，打开应用切换器后，若立即滑动最近使用的应用，应用卡片可能出现卡顿或画面跳动。快速切换时，故障比等待动画播放结束时更容易出现。

七、增强 iPhone 壁纸的视差效果

2 名测试者认为，iOS 27.2 Beta 3 壁纸动态比早期版本更加明显。带有清晰前景主体和景深信息的图片，更容易显示分层移动。平面图形或裁剪范围较紧的照片，可能看不出明显差异。

八、调整照片应用网格布局

测试者称，照片网格相比 Beta 2 更紧凑。缩略图周围的部分空白区域减少，图片在“收藏集”视图中占据的空间略有增加。

九、扩展新版健康应用测试范围

苹果在 iOS 27.2 Beta 3 中向更多测试用户推送重新设计的健康（Health）应用，此次改版新增 Insights（洞察）与 Longevity（长寿）两大板块，并引入针对 Apple Watch Series 12 和 Ultra 4 用户的每日准备度评分功能。