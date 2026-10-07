苹果 iOS 27.2 Beta 3 更新汇总：调整 Apple Music LOGO，升级 Apple Books 界面

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 9to5Mac 今天（10 月 7 日）发布博文，梳理汇总了苹果 iOS 27.2 Beta 3 更新内容（版本号 24B5099f），主要带来调整 Apple Music LOGO，为 Apple Books 带来 Liquid Glass 菜单等。

一、Apple Music 应用 LOGO 调整

新标志采用更粗字体，"music" 一词中的 "m" 改为小写，该设计已在 Apple Music Hall 发布时预告，并开始在 iOS 27.2 Beta 3 的注册流程中应用。

二、升级 Apple Books 应用界面

阅读视图中的菜单按钮替换为标准 Liquid Glass（液态玻璃）菜单，同时新增阅读进度条，方便用户追踪阅读进度。IT之家附上对比视频如下：

三、灵动岛控制智能家居

新的 HomeKit 代码包含一个“近距离管理器”（proximity manager），当用户靠近兼容的智能家居设备后，灵动岛会自动显示相关控制选项。用户无需打开 " 家庭 "App，即可在动态岛中快速调节灯光、温度等家居设置。

四、调整电池图标

iOS 27.2 Beta 3 “设置”应用等区域，苹果调整了电池图标。

五、新动画

Apple Fitness 和 Apple TV 应用都新增了启动画面

六、macOS 优化触控交互

macOS macOS 27.2 Beta 3 进一步暗示了苹果正在优化 macOS 以支持触控交互。此次更新为多款苹果自带应用新增了“手势识别工具”。

七、调整 Finder 的 SF 图标

八、macOS 27.2 Beta 3 苹果应用侧边栏增加了边框