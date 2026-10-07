消息称微软 XBOX 拿下《GTA 6》独家云串流权，PC 玩家首发即可云端游玩

IT之家 10 月 7 日消息，据报道，微软 XBOX 已经拿下了《GTA 6》的独家云串流权，这或许意味着 PC 玩家在游戏首发阶段就能够借助云服务游玩本作。

The Verge 报道称，首发期间 XBOX 将是《GTA 6》唯一的云串流游玩渠道。XBOX 的云串流服务可以在大量设备上使用，包括个人电脑、智能电视以及移动设备。据悉，XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）在近期的一场全员大会上对员工表示，公司计划围绕《GTA 6》推出一项举措，是“其他任何平台持有方都没有在做的事情”。

据传这份合作协议将从游戏 11 月发售时正式生效，但目前尚不清楚合作期限会维持多久。倘若消息属实，就意味着 PC 玩家可以直接在自己的设备上通过云串流游玩《GTA 6》。不过云版本并不具备 PC 原生版才有的性能自定义选项、模组修改以及其他专属功能；但对于不愿等到 Rockstar 推出 PC 移植版本的玩家而言，云游玩算是一个可行的折中方案。

IT之家注意到，近几周微软已经针对 XGP 订阅用户的游戏串流时长上限做出了重大调整。而 The Verge 指出，按次计费的付费方案将于 11 月正式上线。理论上来说，没有主机的玩家届时就可以单独付费，限时获取《GTA 6》的云串流游玩权限。

这份合作消息本身颇具话题性。The Verge 此前也曾报道，XBOX 方面当时对自家平台上《GTA 6》的预购销量心存顾虑。XBOX 首席战略官马修 · 鲍尔（Matthew Ball）否认了这一说法，他表示这款游戏在该平台的预购已经打破纪录，其预购占比和 XBOX 在主机市场当中的份额基本吻合。

PlayStation 同样拿到了《GTA 6》的营销合作权限，随之推出了《GTA 6》限定版 DualSense 手柄。Rockstar 还对外宣传，本作的实机演示画面全部是基于 PS5 硬件实时渲染录制。PS5 版本还拥有多项专属内容特性，Rockstar 的相关宣传标语也强调，游戏在 PS5 上能够获得“最佳游玩体验”。

XBOX 这份全新的云串流合作协议，看上去正是 XBOX 围绕《GTA 6》直接与 PlayStation 展开竞争的手段。考虑到现阶段游戏主机不仅很难买到，售价也十分高昂；只要 XBOX 能够有效地向休闲玩家宣传这项云服务，这就有可能成为 XBOX 的一大胜利。