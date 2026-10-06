消息称 Meta 和微软要求员工减少使用 Claude，多用自家 AI 节省成本

IT之家 10 月 6 日消息，据 The Information 报道，Meta 与微软已要求员工减少使用 Anthropic 旗下的 AI 模型 Claude 以削减成本，并要求员工更多使用自研 AI 工具。

据悉，微软高层在今年早些时候曾预计，公司内部使用 Anthropic AI 的年支出将至少达到 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 67.14 亿元人民币）。随后，微软要求员工减少对 Claude 的依赖、多使用自研 AI 工具；近期，相关预算已被削减超三分之一。

微软此次调整主要针对内部日常使用，并不代表其对外提供的 Anthropic 模型服务需求同步下滑。目前，该公司仍继续通过企业级云平台向客户提供 Claude 等 AI 模型。

Meta 内部数据则显示，其内部使用 Claude Code 的人数已大幅减少至约 3 万人，而今年早些时候该数字约为 6 万人。除了今年春季裁员约 10% 导致员工总基数缩小外，Meta 近来大力推广自有 AI 工具，也是 Claude 使用量下滑的关键原因。

目前 Meta 已推出多款供员工使用的内部 AI 工具。其中，MetaCode 的内部用户已突破 3 万人；另一款已面向外部客户测试的 Muse Code 已于 8 月上线，目前的内部用户也超过了 6,000 人。Muse Code 搭载了 Meta 自研的大模型，被普遍视作 Claude Code 的直接竞品。

不过，尽管 Meta 内部的 Claude Code 用户数明显缩减，其支出规模仍旧相当可观。据悉，Meta 过去 28 天内在 Claude Code 上的支出仍超过 1.05 亿美元（现汇率约合 7.05 亿元人民币）。

根据 Anthropic 此前提交的首次公开募股（IPO）招股书，有两大客户合计贡献了其约 25% 的营收；尽管未直接公开名称，但市场普遍推测 Meta 与微软正是其核心大客户。此外，Anthropic 在招股书中指出，公司大多数大客户并未与其签署长期合作协议，客户随时可能削减甚至中止相关采购支出。