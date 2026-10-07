前妻评马斯克：于混乱之中如鱼得水，将所有挑战视作生死考验

IT之家 10 月 7 日消息，对于埃隆 · 马斯克（Elon Musk）而言，混乱或许并不只是一种管理风格。他的前妻表示，身处混乱之中才会让他觉得自在。

IT之家注意到，贾斯汀 · 马斯克（Justine Musk）在周二发布的一段预告片中，讲述了这位亿万富翁对高强度生活的偏好。这段预告片是卡拉 · 斯威舍（Kara Swisher）为她与电影人亚历克斯 · 吉布尼（Alex Gibney）的访谈所做的，发布于吉布尼的纪录片《马斯克》（MUSK）上映之前。

谈及自己的前夫，贾斯汀 · 马斯克向斯威舍说道：“我曾经形容过他，他就像是会纵身跳下悬崖，然后在坠落的过程当中临时造出降落伞的那种人。我认为他就是在混乱当中如鱼得水。”

身为作家的贾斯汀 · 马斯克也是薇薇安 · 詹娜 · 威尔逊（Vivian Jenna Wilson）的母亲。她表示，这位特斯拉首席执行官在表述时，常常把各类难题渲染成关乎生死存亡的紧急事件，其中还带有一定表演成分。

“所有事情都事关生死。”她说，“而且我觉得他确实就是以这种方式生活，始终维持着这种高强度的状态。”

这番描述同样也在埃隆 · 马斯克旗下各家公司内部得到印证。

在职与离职员工向 Business Insider 透露，随着马斯克越来越深度介入 xAI 的日常事务，公司的工作优先级会突然发生变动；还会设立高压的“作战室”，并且建有一个超过三百名工程师的群组聊天。研究人员时常需要停下手上正在开展的工作，优先处理马斯克指出的各类问题。

一名前员工此前就表示：“因为这家公司本身规模不大，每一件事都搞得像紧急救火演练。”

其实早在创立这家人工智能初创企业之前，马斯克就一向喜欢大刀阔斧推行变革，又会很快推翻其中部分决策。2022 年收购推特之后，他大规模裁员，事后又坦言部分岗位削减得有些过头。

贾斯汀 · 马斯克称，前夫身上这种极强的行事气场，会先把旁人裹挟进去，等人们反应过来的时候已经深陷其中。

“这种状态是他自带的。他有办法把你一同卷入进去。一开始的时候，看上去很容易让人觉得充满激情与兴奋。”贾斯汀 · 马斯克说道，“我一直觉得，他看似疯狂的举动背后自有一套章法，很多时候还带着不少掩人耳目的花招。”